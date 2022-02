Porównano zmiany ceny pizzy. Trudno uwierzyć, o ile mniej kosztowała sześć lat temu

Spore jest grono osób, które uważają, że pizza to jedno z tańszych dań na szybko: ot, mąka typu 00, do tego dodatki, niekoniecznie pierwszej jakości. Margherita o średnicy 35 cm, którą osiedlowe pizzerie wyceniają na co najmniej 30 zł, to dla nich duże nadużycie.

Każdy ma prawo do własnych spostrzeżeń, ale nie ma wątpliwości, że przygotowanie pizzy, jak i każdego innego dania, jest coraz droższe. Inspirując się przypadającym 9 lutego Międzynarodowym Dniem Pizzy, PizzaPortal od kilku lat przygotowuje zestawienie pod nazwą Capricciosa Index, w którym analizuje zmianę ceny tego popularnego rodzaju pizzy. Zaskoczenia nie będzie: płacimy coraz więcej. W 2015 roku Capricciosa (placek z serem, szynką, pieczarkami i sosem pomidorowym) kosztowała średnio około 18 złotych, w 2016 była o prawie 8 złotych droższa, a w 2017 roku trzeba było za nią zapłacić 27 złotych. W 2019 roku cena poszła o kolejne 8 proc. wobec wcześniejszego roku. To średnie ceny – wiadomo, że w centrach miast jest drożej niż w miasteczkach powiatowych, więc ostateczna cena zależała w dużej mierze od tego, gdzie składane było zamówienie.

Kto pamięta pizzę za niecałe 20 zł?

Podwyżki były widoczne, ale mimo wszystko w akceptowalnej normie (chyba że ktoś zamawia pizzę kilka razy w miesiącu – różnica staje się wtedy widoczna). Sumując, w latach 2010-21 koszty surowcowe produkcji pizzy wzrosły o około 32 proc.

Drożejące składniki to jedno, ale w cenie każdego produktu „zamknięte” są także inne koszty, które ponoszą lokale. W ostatnich miesiącach wyraźnie zdrożały koszty pracy, ogrzania powierzchni, prądu i niestety, ale choć część tych kosztów zostanie przerzucona na klientów. Restauratorzy są w trudnej sytuacji, bo mają świadomość, że jeśli zbyt gwałtownie podniosą ceny, klienci zrezygnują z jedzenia poza domem. Już teraz wielu z nas musi zrezygnować z pewnych wydatków, a zawsze najpierw rezygnuje się z tego, co nie jest niezbędne, czyli z wyjścia do kina, wyjazdu na wakacje czy jedzenia na mieście. W nowy rok branża gastronomiczna wkroczyła w nie najlepszym nastroju.

