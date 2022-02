Kolejna podwyżka stóp procentowych w marcu. Glapiński: Z całą pewnością

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego uważa, że na kolejnym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe ponownie zostaną podniesione.

– Jak długo będziemy zacieśniać politykę pieniężną? Trudno powiedzieć. Mogę powiedzieć, że będę z całą pewnością RPP w niemal całkowicie zmienionym składzie, aby na następnym posiedzeniu znów podnieść stopy procentowe. Nieprędko będziemy działać w kierunku przeciwnym. Czy będziemy to robić o 25 punktów, czy o 50 punktów bazowych, to trudno powiedzieć – powiedział Adam Glapiński.

Podwyżka stóp procentowych bez szkody dla gospodarki

Adam Glapiński podał także, jaki jego zdaniem jest poziom stopy referencyjnej, do której bez szkody dla gospodarki RPP może zacieśniać politykę pieniężną.

– Dla mnie nie ulega wątpliwości, że do poziomu 3,5 proc. nie urządzimy szkody gospodarczej. Dziś mogę nawet powiedzieć, że nawet do poziomu 4 proc. też jej nie wyrządzimy – dodał prezes banku centralnego. – Każda polityka zacieśniania spowalnia wzrost gospodarczy. Nasze pięć kolejnych decyzji też w małym stopniu spowolniło PKB, ale ono i tak rośnie bardzo szybko – dodał także.

– Naszym celem jest nieprzerwanie sprowadzenie inflacji do celu inflacyjnego NBP na poziomie 2,5 proc. Myślę, że do końca 2023 roku to się nie uda, o ile nie wystąpi jakiś niespodziewany scenariusz. Biorąc pod uwagę dzisiejsze parametry, znajdziemy się blisko tego celu, a inflacja będzie opanowana – przypomniał także prezes Adam Glapiński. Zaznaczył, że kolejne posiedzenie odbędzie się w niemal całkowicie zmienionym składzie.

