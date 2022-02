Tyle zarabiają polscy pisarze. Sprzedają miliony książek i dorobili się już fortun

Z polskim czytelnictwem jest lepiej. Po latach posuchy czy wręcz wstydu za nieczytający naród, Polacy ruszyli do księgarń. W kwietniu zeszłego roku Biblioteka Narodowa opublikowała swój doroczny raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Na zadawane wciąż to samo pytanie – „czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytał Pan/Pani w całości lub fragmencie przynajmniej jedną książkę” – 42 proc. Polaków odpowiedziało „tak”. To wciąż dramatycznie mało, ale wynik cieszy, bo jest najlepszy od sześciu lat.

W październiku optymizmu dodał jeszcze sondaż CBOS. 62 proc. Polaków powiedziało w nim, że lubi czytać książki. Wynik cieszy tym bardziej, że jest zbliżony do tego z sierpnia 1998 roku, kiedy nie było Netfliksa, Instagrama i innych pożeraczy czasu.

Wyniki pozytywne, ale analitycy wolą być ostrożni, bo wciąż daleko nam do poziomów z początków tego wieku, kiedy w 2002 roku 56 proc., a w 2004 roku 58 proc. Polaków deklarowało, że przeczytało w ciągu 12 miesięcy chociaż jedną książkę. Chociaż w czytaniu daleko nam do Niemców, Skandynawów, Luksemburczyków czy nawet Czechów, to na pisaniu książek można się w Polsce dorobić fortuny.