Miliard dolarów dla Ukrainy. USA zadeklarowały pomoc finansową

Stany Zjednoczone zadeklarowały kolejne wsparcie dla rządu Ukrainy. Administracja prezydenta Joe Bidena przesłała już transporty z amunicją dla ukraińskiego wojska. USA znacząco wzmocniły także swoją obecność na granicy polsko-ukraińskiej. Od kilku dni na lotnisku w Rzeszowie lądują kolejne samoloty transportowe wypełnione amerykańskimi żołnierzami. Jednak dziś zdecydowano się na kolejny krok.

Miliard dolarów dla Ukrainy

Amerykanie poinformowali 15 lutego, że są gotowi udzielić Ukrainie gwarancji kredytowych na kwotę miliarda dolarów. Zdaniem administracji Joe Bidena, miałoby to uchronić kraj przed naciskami gospodarczymi ze strony Rosji i dać jej poczucie niezależności w podejmowaniu decyzji. Ukraina nie miałaby poczucia, że mimo teoretycznego wyboru, gospodarczo i tak jest uzależniona od Rosji.

„Ta oferta wzmocni zdolność Ukrainy do zapewnienia sobie stabilności gospodarczej, wzrostu i dobrobytu dla jej obywateli w obliczu destabilizującego zachowania Rosji” – powiedział Antony Blinken, sekretarz stanu USA. „Działamy wraz z sojusznikami, aby zapewnić międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy” – zapewnił także.

Rosyjski atak na Ukrainę

Jak wynika z danych amerykańskiego wywiadu, Rosja zgromadziła w okolicach granic z Ukrainą (także na terytorium Białorusi) od 100 do 130 tysięcy żołnierzy. Wczoraj informowano także, że ruchy wojsk wskazują na to, że Władimir Putin może szykować się do ataku. Wcześniej pojawił się iformacja o tym, że Amerykanie przewidują, że do ataku zbrojnego na Ukrainę może dość w środę 16 lutego.

