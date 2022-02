Awaria usługi Twój e-PIT. Problemy z logowaniem

Od 15 lutego, czyli od dziś podatnicy mają możliwość rozliczenia PIT-u przez internet. Przynajmniej teoretycznie. Okazuje się bowiem, że nastąpiła awaria rządowej usługi Twój e-PIT. O problemach z logowaniem poinformował serwis Bankier.pl.

„Strona nie ładuje się”, „e-urząd skarbowy padł” – skarżą się użytkownicy. Część podatników informuje również o utrudnieniach pojawiających się już po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, np. braku możliwości złożenia formularzy podatkowych z powodu niedziałającego przycisku "Akceptuj i wyślij".

Co na to Ministerstwo Finansów? Na stronie podatki.gov.pl zamieszczono komunikat, z którego wynika, że mogą pojawić się trudności w korzystaniu z usługi, ale są one przejściowe.

- Dzisiaj u niektórych użytkowników usługi Twój e-PIT mogą występować przejściowe utrudnienia w działaniu usługi Twój e-PIT. Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej przywrócić pełne działanie serwisu. Przepraszamy za niedogodności – napisano w komunikacie.

Twój e-PIT po raz czwarty

Przypomnijmy, że usługa Twój e-PIT po raz pierwszy została uruchomiona w 2019 roku. Tym samym już po raz czwarty Polacy dla których samodzielne wypełnianie zeznania podatkowego było udręką, mogą skorzystać z możliwości, by zrobili to za nich urzędnicy. Warto jednak sprawdzić przygotowane wyliczenia, gdyż może się okazać, że konieczne jest np. dokonanie dopłaty (w usłudze Twój e-PIT kwota będzie wyświetlała się na czerwono, a nie na zielono).

Z systemu Twój e-PIT mogą korzystać podatnicy rozliczający się na podstawie PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Logowanie jest możliwe na trzy sposoby:

za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej;



aplikacji mObywatel



podając dane: PESEL/NIP i kwot przychodu za rok 2020 i 2021



Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 2 maja.

