Ponad 40 proc. Ukraińców pracujących w Polsce myśli o własnym biznesie

Jak pokazują dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2021 roku do nieco ponad pół miliona (504 tys.) wzrosła liczba wydanych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w Polsce. Większość z nich trafiła do Ukraińców. O tym jak wygląda sytuacja ukraińskich pracowników informuje raport agencji zatrudnienia EWL Group, którego szczegóły ujawnia „Rzeczpospolita”.

Raport podsumowuje dane z internetowej ankiety, która pod koniec ubiegłego roku objęła reprezentatywną grupę 600 imigrantów pochodzących z różnych regionów Ukrainy, w różnym wieku i z różnym poziomem wykształcenia.

Z raportu dowiadujemy się m.in., że już ponad dwie trzecie imigrantów zarobkowych z Ukrainy pracowało w Polsce zgodnie ze zdobytymi wcześniej kwalifikacjami, co oznacza wzrost o jedną trzecią w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat. Ponadto rośnie liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom zajmującym stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. W pierwszym przypadku było to 13,7 tys. zezwoleń, zaś w drugim 3,4 tys. W obu przypadkach to o ponad jedną czwartą więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.

– Pracownicy z Ukrainy coraz częściej zajmują ważne stanowiska w firmach z różnych branż. Również w naszej firmie pracuje kilkunastu menedżerów obcokrajowców odpowiadających za kluczowe obszary rozwoju – komentuje Andrzej Korkus, prezes EWL Group.

Korkus zwraca uwagę, że ze względu na bliskość naszych języków, pracownicy z Ukrainy często już po roku potrafią sprawnie komunikować się po polsku, zaś mając doświadczenie w pracy w sektorach związanych z obsługą klienta, opanowują polski jeszcze szybciej i skuteczniej, co zwiększa ich wartość na rynku pracy.

Coraz większa grupa chce pozostać w Polsce

Z raportu wynika, że w ciągu minionych dwóch lat znacząco wzrósł odsetek imigrantów z Ukrainy gotowych do założenia biznesu w Polsce i pozostania w naszym kraju na dłużej. Jeszcze w 2019 roku takie plany miało 28 proc. Ukraińców, podczas gdy w zeszłym roku już 42 proc. Trzy czwarte imigrantów pozytywnie ocenia swoją decyzję o podjęciu pracy w Polsce i poleciłoby ją swoim znajomym i bliskim, zaś 63 proc. chciałoby, aby ich dzieci zamieszkały nad Wisłą na stałe.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała dziś w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia, że osoby, które zdecydują się pozostać w Polsce na stałe, będą mogły liczyć na identyczne świadczenia, co obywatele naszego kraju.

– Osoby, które są już na terenie RP, otrzymują takie same świadczenia, jak Polacy. Chodzi m.in, o świadczenie 500+, ale także Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – podkreśliła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Eksperci nie mają wątpliwości, że w ustabilizowaniu sytuacji pracowników z Ukrainy powinna pomóc obowiązująca od końca stycznia ustawa o cudzoziemcach. Wprowadza ona szereg uproszczeń w procedurach dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Zakłada m.in. wydłużenie z 6 do 24 miesięcy okresu dopuszczalnej pracy na tzw. zezwolenie dla pracowników ze Wschodu.

Czytaj też:

W Polsce jest już ponad 300 tys. Ukraińców. W jakim są wieku i czym się zajmują?