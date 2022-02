Ważne zmiany dotyczące Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wiemy kto zyska

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej funkcjonuje od lipca 2019 roku. Umożliwia on tworzenie nowych linii oraz likwidację tzw. białych plam komunikacyjnych (chodzi o miejsca, w których nie ma komunikacji zbiorowej).

Środki z Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie działań samorządów dotyczących zapewnienia przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Wsparcie przyznawane jest w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Które regiony otrzymają wsparcie?

W przyjętej dziś przez rząd noweli przedłożonej przez Ministerstwo Infrastruktury pojawia się możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wsparcie połączeń w województwach, w których przyznana kwota była niższa niż ta o którą wnioskowały samorządy.

Z tego rodzaju sytuacją mieliśmy do czynienia w czterech województwach. Chodzi o Mazowsze, Podkarpacie, Pomorze, a także województwo śląskie.

Rząd planuje również utrzymanie do końca 2023 roku zwiększonej stawki dopłaty w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić większą stabilność funkcjonowania Funduszu i uruchamianych przez samorządy połączeń.

Rządzący zwracają uwagę na rosnącą liczbę uruchamianych nowych linii komunikacyjnych przy wsparciu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W 2019 roku było to ok. 1,5 tys. linii komunikacyjnych, podczas gdy w ramach naboru na 2022 roku jest ich już blisko 5 tys.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:

Rząd przyjął nowelę ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych