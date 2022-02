Kolejny konflikt z Brukselą na horyzoncie. Chodzi o rządowe miliony dla PGG

Kopalnia węgla brunatnego w Turowie i Izba Dyscyplinarna to obecnie dwie największe osie sporu Polski z Komisją Europejską. Co prawda oba wątki wydają się przygasać, ale nie zostały jeszcze w pełni rozwiązane. Okazuje się jednak, że już niebawem Bruksela może otworzyć trzeci front sporu z polskim rządem. Chodzi o niedozwoloną pomoc publiczną.

400 milionów złotych dla Polskiej Grupy Górniczej

11 lutego na konto Polskiej Grupy Górniczej wpłynęła pierwsza transza środków z tak zwanej dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Jest to początek ograniczania mocy wydobywczych polskich kopalni węgla kamiennego, co finalnie ma się zakończyć w 2049 roku całkowitym zaprzestaniem wydobycia. Jak informuje „Rzeczpospolita”, z 400 milionów złotych, które rząd przekazał największej spółce górniczej w Europie, już 15 lutego zaczęły być wypłacane nagrody roczne dla pracowników. Czternaste pensje miało otrzymać aż 37 tys. górników.

Okazuje się, że sprawa jest niejednoznaczna. Komisja Europejska nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy „Rzeczpospolitej”, ale przypomniała, że to po stronie państwa członkowskiego leży odpowiedzialność za ocenę, czy pomoc publiczna udzielona przez państwo jest środkiem, który należy zgłosić KE. Jednocześnie przyznała, że tego typu dofinansowanie jest dozwolone w przypadku programów odejścia od wydobycia węgla. Nie ma jednak mowy o dopłatach w sytuacji kontynuacji produkcji. KE potwierdziła, że czeka na oficjalne potwierdzenie transakcji przesłane przez Polskę.

Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiada

Odpowiedzialne za PGG Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że o skorzystanie z instrumentu pomocowego wystąpiła Polska Grupa Górnicza. „Proces uruchomienia dopłat jest konsekwencją zarówno podpisania umowy społecznej w maju 2021 r., jak i złożenia do KE wniosku prenotyfikacyjnego, w którym został opisany system wsparcia dla spółek górnictwa węgla kamiennego” – napisał MAP w odpowiedzi na pytanie „Rz”.

Czytaj też:

Minister Grzegorz Puda dla „Wprost”: Opóźnienie akceptacji KPO niweczy jego pierwotne założenie