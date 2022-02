Elon Musk vs. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Ciąg dalszy sporu

Spór na linii Elon Musk – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) to już materiał na dłuższy serial, a nawet telenowelę. Kolejny odcinek miał miejsce w czwartek, kiedy to prawnik Muska Alex Spiro skierował list do sędzi okręgowej USA Alison Nathan. W korespondencji szef Tesli podkreśla, że nieustanne dochodzenia w jego sprawie odbiera jako atak, który spowodowany jest tym, że krytykuje amerykańską administrację.

– Wydaje się, że SEC celuje w Muska i Teslę w celu nieustannego śledztwa, w dużej mierze dlatego, że Musk pozostaje otwartym krytykiem rządu – napisał w liście Spiro.

List ten eskaluje walkę miliardera z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, która analizuje jego posty w mediach społecznościowych. Na początku lutego SEC kolejny raz wezwała Muska w celu wyjaśnienia jego tweetów.

Komisja oczekuje wyjaśnienia wpisu w którym Musk zwrócił się do użytkowników z pytaniem, czy powinien sprzedać 10 proc. akcji Tesli, aby zapłacić podatek. Przypomnijmy, że w związku z tym, że Musk nie otrzymuje klasycznego wynagrodzenia za pracę jako szef Tesli, to nie płaci od niego podatków, co budzi krytykę zwłaszcza lewicowych polityków i aktywistów.

Musk krytykuje Bidena

Warto tu również przypomnieć, że Musk od 2019 roku nie może sobie do końca pozwolić na swobodne twittowanie, po tym jak napisał, że planuje wycofać Teslę z giełdy przy wartości akcji na poziomie 420 dolarów. SEC wymusił na firmie ugodę, w ramach której miliarder nie może pisać twitów, które mogą wpłynąć na wartość akcji firmy.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odmówiła komentarza w sprawie listu.

Musk w jednym z niedawnych wywiadów przyznał, że "nie szanuje" SEC. Miliarder nie szczędzi również krytyki prezydentowi USA. Niedawno zamieścił ostry wpis pod adresem Joe Bidena, gdy gospodarz Białego Domu pominął Teslę w dyskusji dotyczącej amerykańskich producentów samochodów elektrycznych. Musk określił Bidena jako „marionetkę w ludzkiej skórze”.

