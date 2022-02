Przepisy o pracy zdalnej możliwe jeszcze w tym półroczu. Niektórym pracownikom firma nie odmówi pracy z domu

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła w rozmowie z PAP, że prace nad uregulowaniem pracy zdalnej trwają, a cały proces przygotowywania projektu jest tak rozciągnięty w czasie, bo „każde wprowadzenie zmian w przepisach wymaga rozmów z pracodawcami, stroną społeczną i wypracowania konsensusu”. Wkrótce miną dwa lata od dnia, w którym setki firm, w których możliwe jest wykonywanie pracy na odległość, wysłały swoich pracowników do domów. Wielu do dziś nie wróciło, gdyż model pracy zdalnej, ewentualnie hybrydowej, bardzo dobrze się sprawdził. Pracodawcy i pracownicy działają jednak w pewnego rodzaju próżni prawnej, bo polski kodeks pracy zna jedynie pojęcie telepracy, ale nie jest ona tym samym, co praca zdalna.

– Ostatnie 2 lata pandemii pokazały, że praca zdalna jest potrzebna, dlatego pracujemy nad wpisaniem jej do Kodeksu pracy. Jest szansa, że nowe przepisy będą wprowadzone jeszcze w tym półroczu – powiedziała szefowa resortu rodziny.

Pracownik wskaże miejsce, w którym wykonuje obowiązki

Minister Maląg zdradziła, że przepisy o pracy zdalnej mają zacząć obowiązywać trzy miesiące od odwołania stanu epidemii w Polsce. – Według nowych przepisów praca zdalna będzie obowiązywać zarówno na wniosek pracodawcy, jak i pracownika. Zasady, w jaki sposób będzie ona wykonywana, określałby wewnętrzny regulamin obowiązujący u danego pracodawcy – powiedziała Maląg.

Pracownik zostanie zobowiązany do wskazania miejsca, w którym będzie wykonywał pracę zdalną, a pracodawca będzie mógł skontrolować go w godzinach pracy. Co zaś się tyczy obowiązków pracodawcy, to będzie musiał pokryć koszty wykonywania pracy zdalnej: koszty związane z serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, koszty energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych.

W pewnych sytuacjach pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi prawa do pracy z domu. Na specjalnych warunkach będą traktowani rodzice dzieci do 4. roku życia, kobiety w ciąży oraz osoby, które opiekują się osobą z niepełnosprawnością. W ten sposób praca zdalna ma się stać narzędziem polityki prorodzinnej i ułatwić rodzicom godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem.

