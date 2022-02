Tłusty Czwartek 2022. Lidl oferuje wegańskie pączki

Tegoroczny karnawał powoli dobiega końca, a jego zwieńczeniem jest Tłusty Czwartek, który w tym roku wypada 24 lutego. Sieć Lidl postanowiła jednak nie czekać do czwartku i już od dziś oferuje najróżniejsze pączki.

Miłośnicy klasycznych pączków mają możliwość nabycia tradycyjnego pączka ze skórką pomarańczową, lukrem i nadzieniem różanym. Lidl nie kryje, że pączek ten to wciąż najbardziej popularny wybór klientów. Jego cena to 2,08 zł/82 g/1 szt. W ofercie dostępne są także inne smaki (z powidłami śliwkowymi, z ajerkoniakiem lub śmietanką).

Miłośnicy tradycji mogą również postawić na pączka z nadzieniem wieloowocowym, który posypany jest cukrem pudrem. – Można określić go mianem kultowego, ponieważ figuruje w ofercie Lidla na Tłusty Czwartek już od wielu lat. Oznacza to również, że klienci cenią jego prostą i smaczną formułę – informuje Lidl Polska.

Pączek z nadzieniem wieloowocowym z cukrem pudrem to najtańsza cenowo propozycja na Tłusty Czwartek – 0,75 zł/65 g/1 szt.

Debiutuje wegański pączek

Poza klasycznymi propozycjami Lidl oferuje w tym roku po raz pierwszy pączka wegańskiego. Wygląda on jak klasyczny pączek. Wyróżnia go jednak wykorzystanie roślinnych składników w 100 proc. Sieć nie wyklucza, że w przypadku ciepłego przyjęcia przez klientów wege-pączka, zasili on ofertę ponownie. Wegański pączek kosztuje 2,27 zł/110 g/1 szt.

Sieć oferuje również donuty o smaku zielonej herbaty, dyni, buraka lub marchwi. – Ta propozycja może zaskoczyć, ale także zainteresować wielu klientów. W tym roku Lidl zdecydował się postawić na smaki na pozór nie kojarzące się z pączkami ani żadnymi słodkościami. Okazuje się jednak, że włączanie warzyw oraz popularnej ostatnio zielonej herbaty do deserów, daje zaskakująco pyszne efekty. Co również istotne, donuty te są pieczone (a nie smażone) – podaje Lidl Polska.

Koszt jednego donuta to 2,89 zł/1 szt. Natomiast pączki sprzedawane są w zestawach (11,41 zł/240 g/4 szt.).

Zwolenników tradycji i nowoczesności ma pogodzić tzw. pączek premium. W tym wypadku klienci będą mieli do wyboru dwa warianty smakowe – z nadzieniem malinowym i liofilizowanymi truskawkami (w cenie 3,32 zł/125 g/1 szt.) bądź z nadzieniem wiśniowym i pistacjami (3,80 zł/125 g/1 szt).

Oferta dostępna jest od poniedziałku 21 lutego do środy 23 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Czytaj też:

Kiedy tłusty czwartek 2022? Lada moment będziemy zajadać się pączkami i świętować ostatki