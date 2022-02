DW: Komisja Europejska odblokuje środki z KPO bez zmian w KRS

Nieco w cieniu wydarzeń na Ukrainie odbyło się we wtorek w Radzie UE wysłuchanie dotyczące stanu polskiej praworządności. Minister ds. europejskich Konrad Szymański odpowiadał na pytania ministrów z innych krajów. Dotyczyły one m.in. zgłoszonego na początku lutego przez prezydenta Andrzeja Dudy projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To właśnie elementy systemu dyscyplinarnego dla sędziów unijny trybunał sprawiedliwości uznaje ze sprzeczne z traktatami.

Prezydent nie ukrywał, że liczy na to, iż jego projekt odblokuje fundusze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla Polski. Czy do tego dojdzie? Z relacji Tomasza Bieleckiego w „Deutsche Welle” wynika, że powiało w tej sprawie optymizmem

– I choć ani przedstawiciele Komisji, ani francuskiej prezydencji w Radzie UE dzisiaj nie wdawali się w konkretniejsze publiczne komentarze o projekcie Dudy, to – jak wynika z naszych rozmów w Brukseli – obecnie sprawy w Komisji zmierzają do ugody z Polską już w marcu – czytamy w relacji. – Bruksela w rozmowach z Polską wróciła do pomysłu wpisania reformy sądowej do KPO jako kamienia milowego. To pozwoliłoby na nieczekanie z zatwierdzeniem KPO na uchwalenie i pełne wdrożenie reformy – dodano.

Kiedy wypłaty z KPO?

Pierwsze wypłaty z KPO – latem lub wczesną jesienią – popłynęłyby do Polski dopiero po wprowadzeniu obiecanych przez Polskę zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów. Z relacji jednego ze świadków obrad wynika, że podczas wysłuchania przedstawiciele polskich władz „nie wykazali żadnej gotowości do jakichkolwiek ruchów w kwestii Krajowej Rady Sądownictwa albo Trybunału Konstytucyjnego”.

– W sprawie Krajowego Planu Odbudowy nie zamierzamy dodawać nowych warunków związanych z KRS – powiedziała Vera Jourova, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Według Deutsche Welle Komisja Europejska nadal zamierza zajmować się kwestią KRS, ale przede wszystkim w ramach art. 7, a na nie w kontekście negocjacji ws. KPO.

Polacy sceptyczni

Przypomnijmy, że jeśli KPO nie zostanie zatwierdzony do końca tego roku, wówczas Polska straci część funduszy. Z niedawnego sondażu United Survays dla RMF FM wynika, że Polacy sceptycznie oceniają możliwość odblokowania środków z KPO, dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy. Nieco ponad połowa respondentów (50,7 proc.) uważa, że prezydencka ustaw o Sądzie Najwyższym nie przyczyni się do odblokowania funduszy. Przeciwnego zdania jest niemal co trzeci ankietowany (31,5 proc.). Z kolei 17,8 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

