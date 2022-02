Joe Biden ogłosił ostry pakiet sankcji przeciwko Rosji

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił kolejną transzę sankcji ekonomicznych nałożonych na Rosję. Przywódca USA poinformował, że jeszcze rano rozmawiał z przywódcami państw grupy G7, czyli Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, nieoficjalnie mówi się, że Włochy i Niemcy są przeciwne nałożeniem najcięższej z sankcji, czyli odcięciu Rosji od systemu międzynarodowych transakcji finansowych SWIFT.

– Przez tygodnie przestrzegaliśmy, że do tego dojdzie – powiedział Joe Biden mówiąc o porannej inwazji Rosji na Ukrainę. – To rażące naruszenie prawa międzynarodowego – dodał. Otwarcie mówiliśmy światu, dzieląc się odtajnionymi dokumentami, że Putin jest agresorem – powiedział.

Nowe sankcje USA nałożone na Rosję

Prezydent Joe Biden ogłosił, że autoryzował kolejną transzę sankcji przeciwko Rosji. Zostaną nimi objęte m.in. największe banki, miliarderzy i firmy technologiczne. Ograniczony zostanie także eksport.

– Dziś wprowadzam nowe sankcje. Stworzyliśmy je tak, aby zwiększyć długoterminowy wpływ na Rosję – zapowiedział. Ograniczamy możliwości rosyjskiej gospodarki. Chodzi o ograniczenie możliwości rosyjskich firm do inwestowania w dolarze, euro, jenie i funcie.

– Zmniejszymy im możliwości finansowania swojej armii i uczestnictwa w gospodarce XXI wieku – powiedział. Już dziś widzimy, co dzieje się z rosyjską giełdą – powiedział. Dziś blokujemy kolejne cztery największe banki. Oznacza to, że nie będą mieli żadnych aktywów w USA. Dodajemy listę nazwisk i ich rodzin, które obejmiemy sankcjami. To lista skorumpowanych miliarderów – powiedział Biden.

– Dzisiejsze sankcje dotkną spółki o łącznych aktywach ponad 1,4 miliarda dolarów. O połowę zmniejszymi możliwość eksportu. To znacząco zmniejszy ich możliwości gospodarcze – powiedział prezydent Biden. Powiedział, że zaszkodzi to m.in. w rozwoju programów kosmicznych Rosji.

USA nie odcięły Rosji od SWIFT

– Sankcje, które zaproponowaliśmy dla banków, mają większe konsekwencje od SWIFT – powiedział prezydent Joe Biden. W ten sposób odniósł się do zapowiedzi, które od rana słyszeliśmy z różnych stron. Właśnie odcięcie Rosji od światowego systemu transakcji finansowych było uznawane za najostrzejszą z możliwych sankcji.

Zrobię wszystko, co mogę, aby ograniczyć straty Amerykanów – powiedział, mówiąc jednocześnie, że na rynek będzie trafiało więcej ropy naftowej, aby na stacjach benzynowych nie zabrakło paliwa.

