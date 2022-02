Największy samolot transportowy świata zniszczony wskutek bombardowań? Nowe informacje

W czwartek 24 lutego nad ranem Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, północne oraz południowe granice Ukrainy. Celem agresji stały się m.in. Kijów, Charków oraz znajdujące się w obwodzie lwowskim obiekty wojskowe. Prezydent Rosji Władimir Putin tłumaczył w telewizyjnym wystąpieniu, że w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik w Donbasie, podjął decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

W pewnym momencie pojawiły się sprzeczne informacje dotyczące samolotu Antonov An-225 Mrija, największego samolotu transportowego świata. Niektóre media podały, że podczas walk nad lotniskiem Hostomel samolot został zniszczony. Miało do tego dojść wskutek rosyjskich bombardowań.

Pilot zaprzeczył

Informacjom tym zaprzeczył na Facebooku pilot Dmitrij Antonow. – Drodzy przyjaciele. Wszystko jest w porządku. Znowu wielkie oszustwo. Wojska rosyjskie znajdowały się pod Kijowem. Lotnisko Gostomel jest teraz pod rosyjskimi siłami powietrznymi. Duże samoloty prawdopodobnie wieczorem wylądują. Mriya jest cała. Trzymamy się i chwała Ukrainie – napisał Antonow.

An-225 Mrija to – jak przypomina portal Korso.pl – sześciosilnikowy samolot transportowy produkcji radzieckiej, pochodzący z biura konstrukcyjnego Antonowa, zbudowany w zakładzie O.K. Antonowa w Kijowie. Jest to największy obecnie używany i najcięższy w historii samolot. Dotychczas zbudowano tylko jeden jego egzemplarz (budowy drugiego nie ukończono).

