Obajtek: Ta panika jest bezzasadna. Jesteśmy zabezpieczeni

– Od 6 lat mocno dywersyfikujemy dostawy ropy do Polski. Rafineria w Gdańsku przerabia już 50 proc. ropy z kierunków innych, niż rosyjski – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

– Mamy możliwości, aby zwiększyć dostawy z innych źródeł. Rozmawiamy z partnerami. Ten scenariusz przetestowaliśmy w 2019 roku, gdy rurociągami z nie płynęła ropa z Rosji – dodał. Nie chciał jednak zdradzić, o jakich ilościach ropy dokładnie mowa. – Nie mogę tego powiedzieć. To jest tajemnicza spółki i muszę chronić jej interesu – powiedział.

Prezes Daniel Obajtek zapewnił również, że firma zidentyfikowała już twórców większości fałszywych wpisów dotyczących niedostatków paliwa na stacjach. Jak powiedział, pochodzą one z farm trolli. Zebrane informacje zostały przekazane odpowiednim służbom.

Ceny paliw w górę. Prezes PKN Orlen komentuje

Ceny paliw na stacjach benzynowych dziś wzrosły średnio o 20-25 groszy na litrze. Prezes PKN Orlen odniósł się do cen na stacjach koncernu.

– Ropa przekroczyła wczoraj cenę 100 dolarów za baryłkę. Ceny na stacjach wzrosły około 20-25 groszy, ale nadal są najniższe w Europie. Bardzo mocno działamy wraz z rządem. Staramy się stabilizować te ceny i walczymy z nieuczciwą konkurencją – powiedział Daniel Obajtek. – Mamy świadomość, że ceny paliw mają wpływ na całą gospodarkę – dodał.

Pytany o pojawiające się w sieci zdjęcia na których widać wysokie ceny paliw na stacjach PKN Orlen, Obajtek podkreślił, że "nie wszystkie stacje Orlenu, które są pod brandem Orlenu są własnością Orlenu".

- Stacja, która była pod brandem Orlenu, a nie była jego własnością ma wypowiedzoną umowę, zrezygnowaliśmy ze współpracy. Zrezygnowaliśmy również ze współpracy z 9 stacjami, które miały cenę nieadekwatną do sytuacji. Nie pozwolimy, by obecną sytuacją - w rynku hurtowym bądź detalicznym - wykorzystywał. Jeżeli pojawią się kolejne nieuczciwe stacje, hurtownicy, to wypowiemy im umowy - zapowiedział Obajtek.