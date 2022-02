Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy: Przygotowania techniczne do odcięcia Rosji od SWIFT ruszyły

Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba powiedział, że rozpoczęły się przygotowania techniczne do odłączenia Rosji od systemu SWIFT. – Gryźliśmy, gryźliśmy i wygryźliśmy. Pracowała cała ukraińska dyplomacja - po prezydenta Ukrainy do attaché w ukraińskiej ambasadzie – napisał ma Facebooku.

Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył jednak, że nadal nie ma w tej sprawie ostatecznej decyzji. Od godzin porannych docierają do nas kolejne informacje o krajach członkowskich UE, które zmieniają zdanie w sprawie odłączenia Rosji od międzynarodowego systemu transakcji finansowych SWIFT.

SWIFT. Premier Morawiecki w Berlinie

Do tej pory nieoficjalnie mówiono, że przeciwko takiemu rozwiązaniu są: Węgry, Włochy, Cypr i Niemcy. Dziś w kolejnych komunikatach o swojej gotowości do poparcia takich sankcji poinformowali już przedstawiciele Włoch, Cypru i Węgier. Pozostały tylko Niemcy. Do Berlina w tej sprawie poleciał premier Mateusz Morawiecki.

– Pakiet sankcji musi być miażdżący. Należy wykreślić z indeksu MSCI, zamknąć SWIFT dla Rosji, wszystkie sankcje są na stole, chcę o tym rozmawiać z Olafem Scholzem. – powiedział przed spotkaniem z kanclerzem niemiec premier Mateusz Morawiecki – Nie możemy kupować od Rosji gazu, węgla, ani ropy naftowej – dodał. Powiedział także, że Zachód musi odciąć od pieniędzy również rosyjskich oligarchów.

Premier w ostrych słowach skrytykował dotychczasową pomoc, jakiej Niemcy udzieliły Ukrainie. – W Polsce znamy takie przysłowie – Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – w Niemczech też muszą je zrozumieć. 5000 hełmów? Co to jest?! – powiedział.

