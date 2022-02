Ursula Von der Leyen: Odetniemy rosyjskie banki od systemu SWIFT

Komisja Europejska rekomenduje odcięcie Rosji od systemu SWIFT. Chodzi o „określoną liczbę rosyjskich banków”.

– Rekomenduję liderom Europejskim, abyśmy podjęli następujące działania: Odcięcie określonej liczby rosyjskich banków od systemu SWIFT. To sprawi, że będą one odłączone od międzynarodowego systemu finansowego. SWIFT jest dominującym systemem bankowym. Odcięcie od niego doprowadzi do odcięcia banków od większości ich światowych transakcji. W sposób skuteczny zablokuje rosyjski eksport i import - tłumaczyła.

– Po drugie, doprowadzimy do tego, aby Putin nie mógł korzystać ze swoich finansów. Sparaliżujemy Centralny Bank Rosji. Zablokujemy jego aktywa – powiedziała Ursula Von der Leyen. – Putin niszczy przyszłość swojego kraju – dodała. Szefowa KE powiedziała także, że zostaną zablokowane możliwości przeprowadzania transakcji finansowych w UE przez rosyjskich oligarchów.

– Cały świat jest świadkiem wielkiej odwagi i oporu Ukraińskiej armii. Jesteśmy zdeterminowani, aby w tej sytuacji objąć Rosję bardzo dużymi konsekwencjami. Będzie to koszt, który wyizoluje Rosję z międzynarodowych systemów finansowych, a także naszych gospodarek – powiedziała szefowa KE.

– W koordynacji z prezydentem Bidenem, Macronem, kanclerzem Scholzem, premierem Draghim, Trudeu i Jonhsonem postanowiliśmy, że zależy zacieśnić naszą międzynarodową odpowiedź. Unia Europejska i partnerzy pracują nad tym, żeby zmniejszyć możliwości Putina do finansowania swojej machiny wojennej – powiedziała.

Co to jest system SWIFT?

SWIFT, czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, to niezależna od rządów organizacja, która powstała w 1973 roku. Dziś to jedna z najważniejszych instytucji finansowych na świecie, abank, który nie ma dostępu do sieci SWIFT, praktycznie nie może działać na światowych rynkach. Aktualnie w systemie przelewów SWIFT działa około 8 tysięcy instytucji finansowych z ponad 200 państw świata. Dziennie realizowanych jest za jego pośrednictwem ponad 40 mln transakcji.

– Odcięcie od systemu SWIFT to dla rynków finansowych i systemu bankowego bomba atomowa – powiedział w rozmowie z „Wprost” dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao.

Odcięcie od systemu spowoduje, że rosyjskie firmy i banki będą miały poważny problem z rozliczeniami płatniczymi w handlu. Uderzyłoby to w firmy państwowe, prywatne, obywateli. Słowem: każdy, kto dokonuje transakcji z klientami z zagranicy – i nieważne, czy sprzedaje na ich rzecz, czy kupuje od nich towary – odczułby skutek odcięcia os systemu płatności.

– Rosja zostałaby odcięta od rynków finansowych i stałaby się swego rodzaju zamkniętym obszarem. Ciężko z takim krajem się handluje, bo trzeba wprowadzać alternatywne środki płatności – dodał Pytlarczyk.

