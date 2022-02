Scholz: Odetniemy rosyjskie banki od systemu SWIFT. „Ta wojna będzie katastrofą dla Rosji”

Niemcy podjęły decyzję o odcięciu rosyjskich banków od systemu SWIFT. To ogromna zmiana w narracji. Kanclerz Olaf Scholz poinformował, że ma to dotyczyć wszystkich banków. Rząd w Berlinie ma zamiar zablokować także dostęp do majątków rosyjskim oligarchom.

– Zamykamy wszystkie banki rosyjskie i wyłączamy ich z systemu SWIFT – powiedział kanclerz Olaf Scholz.

Sankcje nie mogą uderzyć w naród rosyjski

Szef rządu podkreślił, że sankcje i utrudnienia muszą jednak dotknąć osób odpowiedzialnych, a nie całego narodu rosyjskiego.

– Przygotowujemy dalsze sankcje, które będą jeszcze ostrzejsze. Wybieramy drogę, która uderzy w odpowiedzialnych.To Putin jest winny za wojnę, nie naród rosyjski. Mówimy wyraźnie. Ta wojna, to wojna Putina. Po II Wojnie Światowej mieliśmy bardzo dobre stosunki pokojowe z narodem rosyjskim i bardzo ważne dla nas, aby tak zostało – powiedział kanclerz Olaf Scholz.

– Pytanie brzmi, czy będziemy mieli tyle siły i mocy, aby pokazać Putinowi, gdzie jest granica. To wymaga od nas dużego poświęcenia. Będziemy walczyć o naszą wolność, demokrację i dobrobyt – powiedział.

– Prezydent Putin mówi o obronie bezpieczeństwa, ale on to załatwia za pomocą agresji. Zaburza bezpieczeństwo całej Europy. Nie ma możliwości zachowania bezpieczeństwa w Europie przy tak agresywnej postawie Rosji, Musimy wspierać Ukrainę w jej największych problemach. Napaść na Ukrainę tworzy nową epokę – dodał kanclerz Niemiec.

Niemcy zadreśliły także, że będą bronić każdego metra ziemi państw NATO. To ważne zapewnienie także dla Polski. – Bundeswera ma obowiązek i jest gotowa bronić wschodniej flanki NATO – powiedział Scholz.