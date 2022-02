Scholz: W 2022 roku dodatkowe 100 mld euro na działania Bundeswehry

Niemcy zaostrzają swoją politykę gospodarczą wobec Rosji. Kanclerz Olaf Scholz poinformował również o ogromnym wzmocnieniu finansowym armii. Podczas specjalnego przemówienia w parlamencie, poinformował o przeznaczeniu na ten cel 100 miliardów euro w 2022 roku.

– Budżet na 2022 rok przeznaczy 100 mld euro na dodatkowe działania Bundeswehry. Od tej pory, co rok będziemy wydawać o 2 proc. PKB więcej na zabezpieczenie bezpieczeństwa państwa – powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz. – Chcemy być wiarogodni dla partnerów, ale robimy to też dla własnego bezpieczeństwa – dodał.

Niemcy chcą się uniezależnić od gazu z Rosji

Kanclerz Olaf Scholz mówił nie tylko o dodatkowych funduszach na działania armii, ale także o koniecznych zmianach w energetyce.

– Wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej chcemy stworzyć ogromny magazyn gazu ziemnego, który uniezależni nas od dostaw z Rosji. Musimy dążyć do niezależności energetycznej – powiedział kanclerz Niemiec. Szef niemieckiego rządu zapewnił także o planach budowy gazoportu LNG.

– Musimy brać pod uwagę wyższe ceny energii. Przyczyniła się do tego wojna Putina. Nie zostawimy samych obywateli i przemysłu. Zmiana epoki nie dotyczy tylko nas, ona dotyczy całej Europy. Być może to szansa do wzmocnienia więzi w Unii Europejskiej – dodał. W dość niejasny sposób kancelerz Niemiec powiedział także o obecnej polityce klimatycznej UE. Z jego słów można wywnioskować, że Niemcy będą za zmianą obecnych rozwiązań. W wystąpieniu zabrakło jednak deklaracji do powrotu do energetyki jądrowej.

Wkrótce więcej informacji