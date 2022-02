Müller: Panika w Moskwie pokazuje, że sankcje działają. Mamy dalsze postulaty

Rzecznik rządu Piotr Müller spotkał się z dziennikarzami po specjalnym spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Skomentował między innymi reakcję przywódców Europy w sprawie wprowadzania kolejnych pakietów sankcji. W szczególny sposób odniósł się do wczorajszej decyzji Niemiec.

– Decyzje nas cieszą, ale mamy postulaty dalszych sankcji Będziemy jeszcze rozmawiać o zamknięciu Nord Stream i rezygnacji z Nord Steam 2 – powiedział Piotr Müller. Może to oznaczać, że kwestie gazociągów były tematem rozmowy między premierem Mateuszem Morawieckim i kanclerzem Olafem Scholzem.

Rosja odcięta od SWIFT. Gospodarka idzie na dno

Rzecznik rządu skomentował także sytuację rosyjskiej gospodarki. Sankcje, których głównymi elementami było odcięcie Rosji od systemu transakcji międzynarodowych SWIFT, oraz zamrożenie zagranicznych aktywów Banku Centralnego Rosji, zadziałały. Kurs rubla od rana pikuje, obywatele ruszyli tłumnie do bankomatów, a miliarderzy zaapelowali do Władimira Putina o zakończenie wojny.

W poniedziałek rano kurs amerykańskiego dolara wobec rubla skoczył w górę z 83,5 w piątek do 112,5. To najniższy kurs rosyjskiego rubla w historii. Rosyjski bank centralny próbując bronić kursu rosyjskiej waluty, podniósł wysokość podstawowej stopy procentowej z 9,5 do 20 proc. Rosyjski rynek akcji był dziś rano zamknięty.

– Dzisiejsza sytuacja z kursem rubla, ta panika, która została wywołana w Moskwie, nagłe wypłacanie środków z bankomatów, pokazuje, że sankcje całego wolnego świata działają – dodał.