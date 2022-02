Bank Pekao wstrzymuje transakcje w rublach „od dziś do odwołania”

Bank Pekao wstrzymuje wszystkie transakcje wykonywane w rublu. To kolejny z setek ciosów, jakie w ostatniej dobie otrzymała rosyjska gospodarka.

„Podjęliśmy decyzję, że Pekao wstrzyma jakiekolwiek transakcje w rublach rosyjskich. Od dziś do odwołania” – poinformował prezes banku Leszek Skiba.

Realizuje się scenariusz najostrzejszych sankcji

To kolejny krok, który pokazuje determinację z jaką postanowiły działać państwa członkowskie Unii Europejskiej. O planach na zrujnowanie rosyjskiej gospodarki mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen

– Rekomenduję liderom Europejskim, abyśmy podjęli następujące działania: Odcięcie określonej liczby rosyjskich banków od systemu SWIFT. To sprawi, że będą one odłączone od międzynarodowego systemu finansowego. SWIFT jest dominującym systemem bankowym. Odcięcie od niego doprowadzi do odcięcia banków od większości ich światowych transakcji. W sposób skuteczny zablokuje rosyjski eksport i import - tłumaczyła.

– Po drugie, doprowadzimy do tego, aby Putin nie mógł korzystać ze swoich finansów. Sparaliżujemy Centralny Bank Rosji. Zablokujemy jego aktywa – powiedziała Ursula Von der Leyen. – Putin niszczy przyszłość swojego kraju – dodała. Szefowa KE powiedziała także, że zostaną zablokowane możliwości przeprowadzania transakcji finansowych w UE przez rosyjskich oligarchów.

– Cały świat jest świadkiem wielkiej odwagi i oporu Ukraińskiej armii. Jesteśmy zdeterminowani, aby w tej sytuacji objąć Rosję bardzo dużymi konsekwencjami. Będzie to koszt, który wyizoluje Rosję z międzynarodowych systemów finansowych, a także naszych gospodarek – powiedziała szefowa KE.

