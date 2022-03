Scenariusz bankructwa Rosji prawdopodobny pierwszy raz od 20 lat

Ekonomiści oceniają, że skala sankcji, które zostały nałożone na Rosję, mogą pogrzebać gospodarkę Władimira Putina. Tak złych prognoz nie było od 20 lat.

Z Rosją handlować nie mogą firmy z USA, Embargo na rosyjską ropę naftową nałożyła Kanada, ostre sankcje wprowadziły także państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwajcaria, a także Monako, czyli również kraje, w których rosyjscy oligarchowie przez lata trzymali swoje fortuny.

– Jeżeli chodzi o aktywa rosyjskie, to tam doszło do masakry. To jest krach finansowy – powiedział dziś na antenie Radia Zet Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. – Sankcje zachodu na Rosję okazały się skuteczne. Rosja odczuwa ogromne trudności w swoim systemie finansowym. Odczuwają je też Rosjanie, którzy masowo ustawiają się w kolejkach do bankomatów – dodał.

– Rosyjskie bankructwo jest teraz realną możliwością. To szokujące, jak szybko upada taki silny kraj – wskazuje cytowany przez „Rzeczpospolitą” Timothy Ash, ekonomista z firmy Blue Bay Asset Management.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Rosja odcięta od pieniędzy z Zachodu

Decyzją Unii Europejskiej i USA, Rosyjski Bank Centralny został odcięty od swoich rezerw walutowych trzymanych w zachodnich bankach. Ocenia się, że są one warte ponad 450 miliardów dolarów.

– Bank centralny podniósł stopy procentowe z 9,5 do 20 proc. Proszę sobie wyobrazić, że Rosjanie będą nagle płacić dwukrotnie wyższe raty swoich kredytów – powiedział Paweł Borys. – Inflacja niebawem wyskoczy tam powyżej 20 proc. Niedługo zacznie brakować podstawowych produktów. Rosjanie zostali także wykluczeni sportowo. To jest bardzo ważne, bo wywiera wewnętrzną presję na Putina, która będzie narastała – ocenił.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Kolejne inwestycje w Rosji i Białorusi wstrzymane. Tym razem przez ciężarówkowego giganta