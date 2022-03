BMW wstrzymuje produkcję w Rosji. Na tym nie koniec

Niespełna tydzień po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę i nałożeniu w związku z tym przez kraje zachodu na Moskwę sankcji, BMW poinformowało o zaprzestaniu eksportu swoich samochodów do Rosji i montażu pojazdów z partnerem w Kaliningradzie.

- Potępiamy agresję na Ukrainę iż wielkim niepokojem i przerażeniem śledzimy rozwój wydarzeń. Ze względu na obecną sytuację geopolityczną wstrzymamy do odwołania naszą krajową produkcję i eksport na rynek rosyjski - poinformował rzecznik BMW.

Współpraca BMW z Avtotor

BMW przyznaje, że zamknięcie niektórych fabryk dostawców na Ukrainie, uderzy w produkcję w części zakładów.

Jak przypomina "The Wall Street Journal", BMW zdecydowało przed dwoma laty o tym, by nie budować własnej fabryki w Kaliningradzie i zdecydowało o nawiązaniu współpracy z rosyjskim producentem samochodów Avtotor, który montuje samochody BMW z zestawów semi-knockout. Zestawy zawierają elementy pojazdu i są montowane w pojazdach eksploatowanych fabrycznie, co jest powszechną praktyką w przemyśle samochodowym, gdy nie jest ekonomicznie opłacalne prowadzenie pełnowartościowego zakładu.

Według cytowanych przez serwis moto.pl motoryzacyjnych ekspertów, nałożone w ostatnim czasie sankcje najboleśniej odczuje Renault. Marka ta posiada m.in. montownię aut pod Moskwą, ale również partnerstwo strategiczne z AvtoVAZ-em do której należy blisko 40 proc. w rynku aut nowych w Rosji. Drugim wielkim przegranym wydaje się Grupa Volkswagen, która ma fabryki w obwodzie kałuskim, w których produkowane są Tiguany, Polo, Skody Rapid oraz Audi Q7 i Q8.

