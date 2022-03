Putin zakazuje wywozu z kraju waluty przekraczającej 10 tys. dolarów

Prezydent Władimir Putin wydał we wtorek dekret „O dodatkowych tymczasowych środkach gospodarczych w celu zapewnienia stabilności finansowej Federacji Rosyjskiej”. Dekret został wydany w związku z – jak to określił Kreml – „nieprzyjaznymi i sprzecznymi z prawem międzynarodowym działaniami Stanów Zjednoczonych oraz obcych państw i organizacji międzynarodowych, które do nich przystąpiły, związanych z wprowadzeniem środków ograniczających wobec obywateli Federacji Rosyjskiej i rosyjskich osób prawnych", a także w celu ochrony interesów narodowych Federacji Rosyjskiej i zapewnienia jej stabilności finansowej.

Ograniczenie do 10 tys. USD

W dekrecie pojawił się zakaz wywozu z kraju waluty przekraczającej równowartość 10 tys. dolarów.

– Zakazuje się od dnia 2 marca 2022 r. wywozu z Federacji Rosyjskiej waluty obcej w gotówce i (lub) instrumentów pieniężnych w walucie obcej w ilości przekraczającej równowartość 10 000 USD i obliczonej według oficjalnego kursu Banku Centralnego – głosi dekret, którego treść przytacza Interfax.

Zgodnie z dekretem nierezydenci z krajów „nieprzyjaznych” Rosji muszą teraz uzyskać zgodę komisji rządowej ds. kontroli inwestycji zagranicznych na transakcje w Federacji Rosyjskiej. Mowa o transakcjach polegających na udzielaniu kredytów i pożyczek (w rublach), a także transakcjach „powodujących powstanie własności papierów wartościowych i nieruchomości”.

Transakcje papierami wartościowymi mogą być dokonywane na giełdzie na podstawie zezwoleń wydawanych przez Bank Centralny w porozumieniu z Ministerstwem Finansów.

