Morawiecki: Polska natychmiast chce zaprzestać importu rosyjskiego węgla

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Rzeszowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem. Politycy mówili m.in. o kolejnych pakietach sankcji gospodarczych skierowanych przeciwko rosyjskiej gospodarce.

– Częścią pakietu sankcji ma być blokada na ropę, gaz i węgiel z Rosji. Raz jeszcze apeluję o to, aby Komisja Europejska zdecydowała się na embargo na węgiel rosyjski. Polska natychmiast chce zaprzestać importu tego węgla. Rozmawiałem dziś z premierem Australii, aby stamtąd transportować węgiel, który potrzebny jest do różnych celów, głównie do ciepłownictwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Jesteśmy gotowi zrobić to w każdym momencie. Potrzebuję tylko gwarancji KE, że Polska nie zostanie za to ukarana. Międzynarodowy handel jest bowiem kompetencją Komisji Europejskiej. Potrzebujemy słowa, że za nałożenie embarga nie zostaniemy ukarani – dodał premier.

Polska pomaga uchodźcom z Ukrainy

Poruszono także temat pomocy uchodźcom, którzy uciekają z Ukrainy przed wojną. – To co robią teraz polskie władze, jest dla nas niezwykle ważne. Potrzebujemy mocnej wschodniej flanki Unii Europejskiej – powiedział Charles Michel.

– Polska pomaga wszystkim ludziom, którzy uciekają przed wojna. Niezależnie od tego, skąd pochodzą. Nie pozwólcie się ogłupić rosyjskiej propagandzie. Traktujemy wszystkich z godnością, jest to bowiem jedyny sposób na to, jak powinno się to robić – dodał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu powiedział także, że dziś granicę ma przekroczyć nawet pół miliona osób.

