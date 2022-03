FREE NOW wspiera uchodźców z Ukrainy. Oferuje darmowe przejazdy

FREE NOW, europejska platforma multimobilności miejskiej informuje o podjęciu działań na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy, a także współpracujących z nią kierowców pochodzenia ukraińskiego. FREE NOW w Polsce, za pośrednictwem organizacji pomocowych, oferuje darmowe przejazdy taxi dla uchodźców przybywających do największych polskich miast, do rodzin goszczących lub ośrodków.

– FREE NOW solidaryzuje się ze społecznością ukraińską i na bieżąco podejmuje działania, które mogą mieć wymiar realnej i trafionej pomocy. Przy wykorzystaniu naszych zasobów oferujemy pomoc w przemieszczaniu się po mieście dla osób, które przybywają z Ukrainy do 13 polskich miast, w których operujemy. Jesteśmy w kontakcie z najważniejszymi organizacjami pozarządowymi, do których kierujemy naszą ofertę, ponieważ wiemy, że to one najlepiej znają aktualne i wciąż dynamicznie zmieniające się potrzeby swoich podopiecznych – podkreśla Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

By móc skorzystać z pakietu darmowych przejazdów, przedstawiciele organizacji pozarządowych i wolontariusze zaangażowani w pomoc Ukraińcom w Polsce, powinni zgłosić się do FREE NOW. Otrzymują wówczas pakiety do rozdysponowania pośród swoich podopiecznych. Zgłoszeń można dokonywać drogą mailową (ukraina@free-now.com). W wiadomości należy podać informację o reprezentowanej organizacji i jej zapotrzebowaniu.

Wsparcie dla ukraińskich kierowców

FREE NOW angażuje się także w pomoc dla kierowców taxi pochodzenia ukraińskiego, współpracujących z platformą. We współpracy z partnerami flotowymi oferuje dofinansowanie do przejazdów na granicę polsko-ukraińską dla kierowców, którzy się na nią wybierają.

– Współpracujemy z ponad 8 tysiącami kierowców w Polsce. Wśród nich Ukraińcy stanowią największą grupę narodowości innej niż polska. Wiemy, że chcą oni pomóc swoim rodakom i bliskim. Nie zapominamy o nich i będziemy wspierać ich w tym trudnym dla nich czasie – podkreśla Krzysztof Urban.

FREE NOW informuje również, że wraz ze swoimi udziałowcami przekazał ponad 1 mln EUR na działania pomocowe dla obywateli Ukrainy. Wsparcie dla organizacji pomocowych niosących pomoc ukraińcom FREE NOW podejmuje również w Niemczech i Rumunii.

