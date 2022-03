Francja zajęła jacht „zastępcy” Władimira Putina

„Prawdziwa miłość ” - to nie nazwa filmu, a jachtu należącego do rosyjskiego oligarchy Igora Sieczina, który został w czwartek zajęty przez francuskie władze. To efekt sankcji nałożonych na Rosję i bliskich współpracowników Władimira Putina. Sieczin nazywany jest „zastępcą” przywódcy Kremla.

Dziś mija tydzień od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Działania Kremla spotkały się ze stanowczą reakcją Zachodu. Zdecydowano o wprowadzeniu szeregu sankcji, które uderzyły m.in. w rosyjskich oligarchów, związanych z Władimirem Putinem. Miliarderzy muszą liczyć się z utratą swoich dóbr, w tym luksusowych jachtów zlokalizowanych np. na Karaibach, czy Malediwach. Francuskie władze poinformowały w czwartek o zajęciu luksusowego jachtu, należącego do Igora Sieczina. - Dziękuję francuskim celnikom, którzy egzekwują sankcje Unii Europejskiej wobec osób bliskich rosyjskiemu rządowi – napisał na Twitterze Bruno Le Maire, minister finansów Francji. 85-metrowy jacht pod wdzięczną nazwą "Amore Velo" ("Prawdziwa miłość") został zatrzymany w stoczni w La Ciotat, na południowym wybrzeżu Francji, gdzie przybył w styczniu. Pierwotnie miał opuścić port 1 kwietnia. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie „Zastępca” Putina Igor Sieczin uchodzi za jednego z najbardziej zaufanych ludzi Władimira Putina, bywa nawet nazywany przez media jego "zastępcą". Oficjalnym zastępcą Putina Sieczin był w latach 2008-2012 pełniąc stanowisko wicepremiera Rosji. Przypomnijmy, że w tym okresie Putin sprawował stanowisko premiera, zaś na czele Kremla stał Dmitrij Miedwiediew (konstytucja zabraniała Putinowi pełnienie prezydentuty trzy razy z rzędu). Obecnie Sieczin zasiada w fotelu prezesa koncernu Rosnieft, rosyjskiego państwowego giganta branży petrochemicznej. Sieczin nie jest pierwszym oligarchą, któremu skonfiskowano jacht. Wcześniej luksusowy statek zajęto m.in. Aliszerowi Usmanowi. W San Remo i Imperii we włoskiej Ligurii stoją natomiast zacumowane i zablokowane dwa luksusowe jachty innych rosyjskich oligarchów, związanych z Kremlem. Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

