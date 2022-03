Oligarchowie tracą kolejne majątki. Włoska skarbówka zajęła willę jednego z najbogatszych Rosjan

Aliszer Usmanow jest jednym z najbogatszych rosyjskich oligarchów i jednym z najbliższych współpracowników Władimira Putina. Z fortuną szacowaną na 18,5 miliardów dolarów, przez lata zajmował on pierwszą pozycję na liście najbogatszych Rosjan. Uzbecko-rosyjski przedsiębiorca jest szefem Metalloinvest, czyli spółki zajmującej się wydobyciem metali szlachetnych, a także szefem spółki inwestycyjnej należącej do Gazpromu. Wojna wywołana przez Władimira Putina prawdopodobnie pozbawi go jednak większości luksusów.

3 marca informowaliśmy o tym, że władze Niemiec zablokowały możliwość opuszczenia porty w Hamburgu przez jacht Dilbar, czyli trzeci największy jacht świata. Mierzący 156 metrów długości i 23,5 wysokości statek, jest własnością Aliszera Usmanowa. Dziś dowiadujemy się, że włoski urząd skarbowy postanowił zabezpieczyć willę należącą do oligarchy. Chodzi o posiadłość na Sardynii. Mowa także o zabezpieczeniu dwóch nieruchomości nad jeziorem Como w północnych Włoszech.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wojna na Ukrainie. Zachód odpowiada sankcjami w oligarchów

Kraje Zachodu w odpowiedzi na zbrojną agresję Władimira Putina na Ukrainę, postanowiły nałożyć nie tylko ostre sankcje gospodarcze na Rosję, ale także wycelować je w rosyjskich oligarchów, którzy finansują "machinę wojenną Putina". Mówiła o tym m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen.

– Doprowadzimy do tego, aby Putin nie mógł korzystać ze swoich finansów. Sparaliżujemy Centralny Bank Rosji. Zablokujemy jego aktywa – powiedziała Ursula Von der Leyen podczas ogłaszania kolejnego pakietu sankcji, nakładanych przez UE. – Putin niszczy przyszłość swojego kraju – dodała. Szefowa KE powiedziała także, że zostaną zablokowane możliwości przeprowadzania transakcji finansowych w UE przez rosyjskich oligarchów.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Koniec świata oligarchów. Czy najbogatsi Rosjanie zbuntują się przeciwko Putinowi?