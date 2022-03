Zakaz importu ropy z Rosji? Ważna deklaracja Nancy Pelosi

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi poinformowała, że Izba „rozważa wprowadzenie silnych przepisów prawnych, które doprowadzą do jeszcze dalszej izolacji Rosji od globalnej gospodarki”. Wśród propozycji pojawia się m.in. wprowadzenie zakazu importu ropy z Rosji.

– Nasza ustawa zakaże importu produktów naftowych oraz energetycznych na terytorium USA, uchyli normalne stosunki handlowe między Rosją a Białorusią oraz będzie pierwszym krokiem ku odmówieniu Rosji bycia członkiem Światowej Organizacji Handlu — zapowiedziała Nancy Pelosi.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów poinformowała również, że Kongres USA przeznaczy 10 mld dolarów na pomoc na rzecz Ukrainy.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Nowe sankcje

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu sekretarz stanu USA Antoni Blinken poinformował o nowych sankcjach, które obejmą nie tylko Rosję, ale też wspierającą ją Białoruś. – Nałożyliśmy znaczące sankcje na system obronny Rosji. 22 podmioty obronne zostały wyznaczone, włączając w to firmy, które wykonują samoloty, łączność, pojazdy opancerzone, wszelkie systemy wykorzystywane do tego, by uderzać w Ukraińców – poinformował podczas konferencji Blinken.

Sankcje na Białoruś dotyczą kontroli eksportu, by – jak powiedział Blinken – pociągnąć reżim Łukaszenki do odpowiedzialności za to, że współpracuje z prezydentem Putinem w tej wojnie. – Odetniemy zdolność Białorusi do importowania nowych technologii – zapowiedział sekretarz stanu USA, dodając, że jeśli wsparcie Mińska będzie trwało, wówczas będzie musiał liczyć się z kolejnymi konsekwencjami.

Blinken zwrócił uwagę, że dotychczas nałożone sankcje już oddziałują na rosyjską gospodarkę, co przekłada się m.in. na gwałtowny spadek wartości rubla, zaś rating kredytowy Rosji został – jak określił Blinken – obcięty do statusu śmieciowego.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Kanada nakłada embargo na rosyjską ropę naftową