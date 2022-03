Rekordowe ceny gazu w Europie. Prezes PGNiG uspokaja

Poniedziałek przynosi informacje nie tylko na temat znaczących wzrostów cen ropy naftowej, ale też cen gazu w Europie. Jak podaje za agencją Bloomberg Polska Agencja Prasowa, tylko w Holandii kontrakty za gaz wzrosły o 17 proc., do 225 euro za MWh.

Na przyspieszenie wzrostu cen gazu w Europie zwraca również uwagę niezależny białoruski portal NEXTA, podkreślając, że po raz pierwszy w historii przekraczają one 3000 dolarów za 1000 metrów sześciennych.

Tymczasem w niedzielę amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował w wywiadzie dla CNN, że trwają rozmowy dotyczące wprowadzenia zakazu importu gazu ziemnego i ropy naftowej z Rosji. Dotychczas – jak zauważa PAP – USA wraz z sojusznikami unikały wprowadzania sankcji dotykających kluczowego dla rosyjskiej gospodarki sektora surowców energetycznych w obawie przed konsekwencjami, jakie dla państw zachodnich mógłby mieć ten krok.

Dlaczego Polacy mogą być spokojni?

O tym, że Polacy nie muszą się w tym roku martwić o wzrost cen gazu zapewnił kilka dni temu w programie In Business Paweł Majewski, prezes PGNiG. To efekt podpisanej pod koniec stycznia przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o ochronie odbiorców paliw gazowych.

– Dzięki odpowiedzialnej decyzji rządu i wprowadzonej zmianie legislacyjnej, przede wszystkim taryfą zostało objęte szersze grono odbiorców, nie tylko gospodarstwa domowe, ale już wszystkie bez wyjątku spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, szpitale, domy opieki, domy dziecka, podmioty użyteczności publicznej. Objęcie ich taryfą spowodowało m.in. także to, że w tym roku cena dla nich już nie wzrośnie. Ta cena została zamrożona na poziomie z początku roku – przypomniał prezes PGNiG.

Ustawa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 roku. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy. Sprzedawcy gazu, którzy nie zastosują się do obowiązku stosowania zamrożonych cen i stawek, będą podlegać karze w wysokości nie niższej niż 1 mln zł i nie wyższej niż 15 proc. przychodu.

