UOKiK wydał zgodę na powołanie spółki Orlen Synthos Green Energy. Obajtek komentuje

– PKN Orlen GreenSynthos mogą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę. Prezes UOKiK wydał zgodę na transakcję. Nowy podmiot – Orlen Synthos Green Energy – będzie zajmował się wytwarzaniem czystej, zeroemisyjnej energii przez mikro lub małe obiekty energetyki jądrowej – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie wydanym na Twitterze.

Szef UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że postępowanie przeprowadzone przez Urząd „wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji”. – Co więcej, przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej Polski. Dlatego wydałem zgodę na tę transakcję – podkreślił Tomasz Chróstny.

Obajtek: Przyspieszenie inwestycji w mikro i małe reaktory jądrowe

Synthos Green Energy to spółka zależna Synthosu, której działalność skupia się na trzech obszarach: rozwoju małych reaktorów jądrowych (SMR), morskiej energetyki wiatrowej (offshore) oraz produkcji wodoru. Grupa kapitałowa Synthos jest z kolei czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 roku do kwietnia 2018 roku. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Synthos posiada 7 zakładów produkcyjnych, które zlokalizowane są w Polsce, Czechach, Francji i Holandii. Spółka zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

– Pozytywna decyzja UOKiK umożliwia przyspieszenie realizacji inwestycji w mikro i małe reaktory jądrowe. Dzisiaj najlepiej widzimy, jak istotne jest uzupełnienie miksu energetycznego o stabilne źródła wytwarzania energii. Mamy pewność, że idziemy we właściwym kierunku, bo nasza inwestycja jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i dynamiki wzrostu krajowej gospodarki – podkreśla Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 roku. Spółka jest notowana na GPW od 1999 roku.

