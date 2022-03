Bank Światowy zatwierdził 723 mln dolarów pożyczek i grantów dla Ukrainy

Rada Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego zatwierdziła nad ranem polskiego czasu dodatkowy pakiet wsparcia dla Ukrainy o nazwie Finansowanie odbudowy po kryzysie gospodarczym na Ukrainie o wartości 489 milionów dolarów. Zaakceptowany przez Zarząd pakiet obejmuje kredyt uzupełniający na 350 mln dolarów i gwarancje w wysokości 139 mln dolarów, a także przewiduje finansowanie dotacyjne w wysokości 134 mln dolarów i finansowanie równoległe w wysokości 100 mln dolarów, co daje w sumie wsparcie w wysokości 723 mln dolarów. Szybka wypłata pomocy pomoże rządowi świadczyć kluczowe usługi na rzecz ludności ukraińskiej, w tym wypłacać pensje dla pracowników szpitali, emerytury dla osób starszych i programy socjalne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji – czytamy w komunikacie Banku Światowego.

Ban Światowy zapowiada kolejne wypłaty

Początkowe wsparcie Banku Światowego zostało zwiększone o gwarancje z Holandii na 80 milionów euro (równowartość 89 milionów dolarów) i Szwecji na 50 milionów dolarów. Bank Światowy utworzył również fundusz powierniczy dla wielu darczyńców (MDTF), aby ułatwić przekazywanie środków grantowych od darczyńców, z wkładami z Wielkiej Brytanii, Danii, Łotwy, Litwy i Islandii w wysokości, do tej pory, 134 mln dolarów. Bank Światowy wzywa do dalszych dotacji do MDTF. – Bank Światowy podejmuje szybkie działania, aby wesprzeć Ukrainę i jej mieszkańców w obliczu przemocy i nadzwyczajnych utrudnień spowodowanych rosyjską inwazją – powiedział prezes Banku Światowego David Malpass. – To pierwszy z wielu kroków, które podejmujemy, aby pomóc w radzeniu sobie z daleko idącymi skutkami tego kryzysu dla ludzi i gospodarki.

Bank Światowy przygotowuje w nadchodzących miesiącach pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 3 miliardów dolarów oraz dodatkowe wsparcie dla sąsiednich krajów przyjmujących ukraińskich uchodźców. Według UNHCR od początku inwazji 1,7 miliona Ukraińców – głównie kobiet, dzieci i osób starszych – uciekło do sąsiednich krajów. Potrzebne będzie średnio- i długoterminowe wsparcie dla świadczenia usług publicznych, zarówno dla społeczności uchodźców, jak i społeczności przyjmujących, oraz dostępu do rynku pracy dla uchodźców.

