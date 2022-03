Waloryzacja emerytur. Podwyższone świadczenia trafiły do 3,9 mln emerytów i rencistów

– Emeryt, który otrzymywał świadczenie w wysokości 1800 zł brutto dostanie od marca emeryturę o 126 zł wyższą. Przez rok zyska 1512 zł. Natomiast emerytura, która wynosiła 2200 zł brutto wzrosła od marca o 154 zł – do kwoty 2354 zł – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur wynosi 7 proc. Pierwsze podwyższone świadczenia ZUS wypłacił 1 marca. Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł. Wyższa jest również kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności (1003,83 zł), świadczenia przedemerytalnego (1350,70 zł) oraz dodatku pielęgnacyjnego (256,44 zł).

Przed emerytami 13. i 14 emerytura

Waloryzacja ma charakter cenowo-płacowy. Ma kompensować inflację, a nawet część wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Skumulowany efekt waloryzacji emerytur i rent z sześciu ostatnich lat (2017–2022) to 22,9 proc., podczas gdy inflacja (w latach 2016–2021) wyniosła 14,5 proc. (różnica 8,4 proc.).

Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. to wzrost wydatków na nie o ok. 14,7 mld zł.

W kwietniu do emerytów trafi także 13. emerytura. „Będziemy ją wypłacać bez składania wniosków w kwietniu, w terminach płatności emerytur i rent” – przypomniała prof. Uścińska.Jesienią zostanie z kolei wypłacone 14. emerytura. Jej „powrót” to zaskoczenie, bo choć w kampanii wyborczej w 2020 roku politycy partii rządzącej zapowiadali ją jako stałe świadczenie, to pod koniec 2021 roku przekonywali, że o niczym takim nie było mowy i „czternastka” będzie jednorazowa.

