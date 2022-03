Polskie Radio: Komisja Europejska może odblokować środki z KPO jeszcze w marcu

Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka podkreśla, że "mniej więcej od końca lutego wiadomo, że Komisja Europejska skłania się ku temu, by w tym miesiącu zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy dla Polski". Przypomnijmy, że akceptacja KPO jest warunkiem otrzymania wypłat z Funduszu Odbudowy, którego ideą jest wsparcie finansowe dla krajów unijnych po pandemii.

– Nie wiem, kiedy dokładnie, ale już z kilku źródeł, w tym polskich, słyszałam, że marzec to jest ten moment, by Fundusz Odbudowy został zaakceptowany – mówi Płomecka.

„Sytuacja jest nadzwyczajna”

Odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w marcu, to możliwy scenariusz według rzecznika rządu, o czym Piotr Müller mówił w czwartek rano w Radiu Zet.

– Liczę, że to będzie w najbliższym czasie, w tym miesiącu, bo sytuacja jest nadzwyczajna i zarówno dla całej Unii Europejskiej jak i dla Polski i te spory, które są w tej chwili na linii, te stare spory, które w tej chwili wyglądają jak w ogóle dziecinna igraszka na tle tego co się dzieje na wschodzie. Są nikomu niepotrzebne więc i z naszej strony jest dobra wola i ze strony Komisji Europejskiej liczę, że to jest możliwe, że w tym miesiącu temat zostanie zamknięty – powiedział w rozmowie z rozgłośnią rzecznik rządu.

O przekonaniu szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen odnośnie tego, że w związku z obecną sytuacją Polska potrzebuje środków napisał na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej i zarazem przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk, który spotkał się z szefową KE.

– Pieniądze dla Polski, ludzi, organizacji i samorządów, a więc dla wszystkich, który wzięli na siebie ciężar pomocy uchodźcom, muszą się znaleźć. Szefowa Komisji jest chyba do tego przekonana. I wcale nie kosztem praworządności – napisał Tusk.

Z ustaleń RMF FM o których informowaliśmy w środę wynika, że wypłata pierwszej transzy środków miałaby być uzależniona od wprowadzenia zmian w polskim sądownictwie, ale Komisja Europejska nie będzie czekać na jednolity tekst legislacyjny o reformie Sądu Najwyższego oraz likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Zamiast tego przeprowadzenie zmian w systemie sądownictwa zostanie wpisane jako warunek wypłat pieniędzy do tekstu Krajowego Planu Odbudowy. Gdy Komisja go zaakceptuje, a Rada Unii Europejskiej zatwierdzi, to droga do otrzymania przez Polskę pierwszej transzy środków będzie otwarta. Polska skorzysta z pieniędzy unijnych najwcześniej w połowie 2022 roku. Kwota o którą się ubiegamy to w sumie ok. 58 mld euro.

