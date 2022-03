Będą dopłaty dla przewoźników. Pociągi dla uchodźców z rządową pomocą

Dziennik Gazeta Prawna dotarł do projektu ustawy„ o szczególnych regulacjach w zakresie transportu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” przygotowanym przez resort infrastruktury. Projekt wychodzi na przeciw oczekiwaniom przewoźników, którzy chcą kontynuować transport uchodźców z Ukrainy, ale nie kryją, że przydałyby się dopłaty do pociągów humanitarnych i zwolnienia z opłat za dostęp do torów.

Uchodźcy korzystają zarówno z regularnych, wydłużanych pociągów, jak i ze specjalnych, które wyruszają z miejscowości przy granicy z Ukrainą, czyli z Przemyśla, Hrubieszowa, czy Chełma. Do tej pory spółka PKP Intercity uruchomiła ok. 100 specjalnych pociągów, a kolejne 100 przewoźnicy regionalni.

– Ustawa pomoże w dużej mierze przewoźnikom, którzy zaangażowali się w ewakuację. Zapewne jeszcze długo będzie istnieć taka potrzeba – podkreśla cytowany przez gazetę Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. – Przewoźników na dłuższą metę nie będzie stać na to, by we własnym zakresie organizować przejazdy. Ich finanse zostały mocno nadszarpnięte w czasie dwuletniej pandemii. W tym kontekście pomoc systemowa jest rozsądnym rozwiązaniem – dodaje.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Jakie dopłaty?

Projekt ustawy zakłada m.in. rządowe dopłaty dla przewoźników, którzy organizują pociągi specjalne w rejony przygraniczne. Dopłaty pochodzić będą z Funduszu Pomocy Ukrainie. Dopłata ma wynieść 68 zł do 1 km przejechanego przez pociąg i 5 zł do dodatkowego wagonu dołączonego do regularnego składu. Projekt przewiduje też możliwość zwolnienia od pobierania opłat za dostęp do torów w przypadku humanitarnych pociągów towarowych.

Spółki przewozowe mają też dostać finansowe rekompensaty z tytułu spadku przychodów po wprowadzeniu darmowych przejazdów dla wszystkich obywateli Ukrainy, także tych przebywających w Polsce od wielu lat. Na razie nie wiadomo jak długo jak długo przewoźnicy kolejowi będą oferować darmowe przejazdy dla wszystkich Ukraińców. PKP Intercity przewiduje taką opcję przynajmniej do 25 marca.

Z informacji przekazanych w niedzielę przez Straż Graniczną wynika, że od 24 lutego, czyli dnia rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainę strażnicy odprawili na przejściach granicznych 1,720 mln osób uciekających z Ukrainy do Polski. W niedzielę do godz. 19.00 do naszego kraju dotarło 62,7 tys. uchodźców.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Ukraińcy w Polsce otrzymają nr PESEL. Rząd zapłaci za pomoc uchodźcom