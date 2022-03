Michelin zawiesza działalność w Rosji

Grupa Michelin poinformowała we wtorek o zawieszeniu swojej działalności przemysłowej na rynku rosyjskim, a także o wstrzymaniu eksportu do tego kraju. Powodem tej decyzji jest rosyjska inwazja na Ukrainę.

– Grupa Michelin zawiesza swoją działalność przemysłową na rynku rosyjskim, jak również wstrzymuje eksport do tego kraju – przekazała firma w komunikacie prasowym.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Od 25 lat w Rosji

Grupa Michelin jest obecna w Rosji od 1997 roku. Siedem lat później otworzyła fabrykę w Dawidowie (miejscowość położona ok. 100 km od Moskwy), gdzie pracuje 750 osób. Możliwości produkcyjne zakładu to od 1,5 mln do 2 mln opon rocznie, głównie do samochodów osobowych (produkowane są też bieżnikowane opony ciężarowe). Większość produkcji przeznaczona jest na rynek rosyjski, a w mniejszym stopniu na rynki krajów Europy Północnej.

Michelin podkreśla, że w obecnej sytuacji priorytetem dla grupy jest „udzielenie wsparcia wszystkim pracownikom dotkniętym kryzysem, w tym także osobom z rosyjskiego oddziału Michelin”. Spółka podkreśla, że na bieżąco śledzi aktualne wydarzenia i dalsze swoje decyzje będzie uzależniać od rozwoju sytuacji. Sprzedaż Michelin w Rosji stanowi 2 proc. całkowitej sprzedaży Grupy Michelin i 1 proc. globalnej produkcji opon do samochodów osobowych.

Początki Michelin sięgają 1889 roku. Jest to największy w Europie i jeden z największych na świecie producentów opon. Michelin znany jest również z wydawanych przez siebie map i przewodników („Guide Michelin”) dla zmotoryzowanych turystów. Zespół przewodnika podjął w ubiegłym tygodniu decyzję o zawieszeniu wszelkich działań z zakresu rekomendowania restauracji w Rosji, a także promowania Moskwy jako celu podróży.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Rosja ogłasza sankcje. Dotyczą m.in. prezydenta USA