Lidl rekrutuje osoby z Ukrainy. Oferuje naukę języka polskiego

Lidl Polska informuje, że planuje w tym roku stworzyć 1500 nowych etatów w sklepach, magazynach, a także w centrali. Oferty pracy skierowane będą również dla osób z innych krajów. Sieć nie kryje, że chodzi przede wszystkim o obywateli Ukrainy, którzy po ostatnich wydarzeniach w tym kraju tłumnie przybyli do Polski.

Chcąc dotrzeć do jak najszerszej grupy Ukraińców, Lidl Polska planuje zamieścić wybrane oferty pracy również w języku ukraińskim.

Lidl podkreśla, że wszystkim kandydatom – niezależnie od narodowości – zaoferuje atrakcyjne wynagrodzenie, wyższe niż średnie płace w handlu, a także szeroki pakiet benefitów pozapłacowych. Dla pracowników z Ukrainy przewidziano m.in. możliwość nauki języka polskiego.

Jaka praca, jaka płaca?

Na jakie stanowiska mogą liczyć osoby z Ukrainy? Lidl zdradza, że ogłoszenia w języku ukraińskim będą dotyczyć takich stanowisk jak pracownik sklepu oraz pracownik magazynu, ale też stanowisk specjalistycznych w centrali firmy. Wynagrodzenia na tych stanowiskach kształtują się następująco: pracownicy sklepów na starcie zarabiają od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – od 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, zaś po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

W przypadku pensji załogi magazynów, wynosi ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy wzrośnie ona do poziomu – od 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie zaś od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, natomiast po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Lidl Polska aktualnie zatrudnia ok. 25 tys. osób.

