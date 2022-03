Biden: Zdecydowałem się aktywować dodatkową pomoc w wysokości 800 milionów dolarów

Stany Zjednoczone przekażą kolejną transzę pomocy finansowej dla Ukrainy. Prezydent Joe Biden na specjalnej konferencji prasowej poinformował, że będzie to możliwe dzięki specjalnej ustawie.

– Zdecydowałem się aktywować dodatkową pomoc w wysokości 800 milionów dolarów – powiedział prezydent Joe Biden. – W tym tygodniu z Departamentu Obrony bezpośrednio na Ukrainę trafi pomoc o łącznej wartości miliarda dolarów – powiedział prezydent USA.

Dodatkowa pomoc USA dla Ukrainy

Prezydent podpisał także specjalną ustawę, która odblokowała możliwość przekazania środków finansowych dla Ukrainy. Są to uprawnienia w oparciu o ustawę o pomocy zagranicznej. Ma ona pozwolić na dostarczenie dodatkowego uzbrojenia na Ukrainę. Mowa o blisko 800 urządzeniach. Wśród nich są urządzenia obrony przeciwlotniczej, wyrzutni rakiet i dronów.

– Będziemy wspierać ukraińską gospodarkę w kontekście bezpośredniej pomocy finansowej. Razem z sojusznikami i partnerami będziemy wywierać presję na gospodarkę Putina. Będziemy go dalej izolować na arenie międzynarodowej. Naszym celem jest to, aby Putin zapłacił cenę, aby go to osłabiło i wzmocniło Ukrainę – dodał.

Eksperci uważają, że dostawy militarne będą dotyczyły głównie ekwipunku, który Ukraina ma już na wyposażeniu. Rakiety, czy wyrzutnie dostarczać będą głównie Amerykanie - jeśli chodzi o Javeliny, ale także pociski do m.in. Buków z Grecji, czy Finlandii. Ważną deklaracją jest również obietnica dostawy kolejnych dronów. Z przekazów medialnych widzimy, że ukraińska armia wykorzystuje je w sposób wyjątkowo skuteczny.

