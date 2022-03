Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe. Pierwsza taka decyzja od blisko czterech lat

Stany Zjednoczone po raz pierwszy od grudnia 2018 roku będą miały stopy procentowe na poziomie większym od zera. Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC), czyli odpowiednik polskiej Rady Polityki Pieniężnej, zdecydował dziś o podniesieniu stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych.

USA podnoszą stopy procentowe

Taka decyzja jest zgoda z przewidywaniem ekspertów. Pisał o tym również Wojciech Białek z TMS Brokers: W środę amerykański Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego rynku podejmie decyzję na temat wysokość podstawowych stóp procentowych w USA. Spodziewana jest pierwsza podwyżka o 0,25 pkt proc. Takie działania otwarcie zapowiada jednak przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell. Można to było wyczytać w komunikacie po styczniowym posiedzeniu. Na ostatnim przesłuchaniu przed komisją finansów Powell przyznał, że jest zwolennikiem podniesienia stóp o 25 pkt bazowych.

Ostatnia ingerencja w stopy procentowe miała miejsce w marcu 2020 roku, gdy FOMC zdecydował się na obniżenie ich do 0 proc. Takie działanie było reakcją na pogłębiające się zagrożenie kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Jednocześnie rozpoczęto akcję skupowania papierów wartościowych. Dzisiejsza decyzja jest jednak końcem ery obrony przed skutkami pandemii i początkiem walki z inflacją. Długoterminowa prognoza inflacyjna FED wynosi 2 proc. Obecna wartość jest jednak dużo wyższa, co skłoniło do pierwszych od lat podwyżek. W lutym ceny towarów i usług w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 7,9 proc. w ujęciu rocznym.

