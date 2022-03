Naimski: Od 2023 roku nie będziemy kupować gazu od rosyjskich dostawców

Od przyszłego roku Polska ma radzić sobie bez rosyjskiego gazu. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski pytany w RMF FM o to, kiedy Polska przestanie kupować rosyjski gaz, odpowiedział, że dojdzie do tego pod koniec tego roku.

– Długoterminowy kontrakt zakupowy zakończy się w grudniu tego roku. Kończymy. Nie będziemy kupować więcej gazu od rosyjskich dostawców – powiedział w "Porannej rozmowie RMF FM" Naimski. – Nawet jeśli biznesowo mogłoby się to wydawać korzystne, to w dzisiejszych czasach trudno to sobie wyobrazić – dodał.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Ceny gazu wzrosną?

Obecnie ok. 50 proc. gazu w Polsce to gaz rosyjski. Pytany o to, czy jesteśmy w stanie go zastąpić, Naimski podkreślił, że PGNiG jest do tego przygotowany, gdyż "ma portfel kontraktów, które zastąpią dostawy rosyjskie", z kolei Gaz System kończy inwestycje, które będą do tego konieczne. Naimski przypomniał również, że jesienią zostanie oddany gazociąg Baltic Pipe.

– Mamy rozbudowany gazoport w Świnoujściu. Mamy na ukończeniu w najbliższych miesiącach połączenia z Litwą, ze Słowacją. Tak, jesteśmy gotowi - powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Na pytanie o ceny gazu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej stwierdził, że gaz "nie będzie szczególnie drożał, będzie taki jak cena europejskiego gazu". – Globalizacja rynku gazowego będzie prowadziła do tego, że te ceny będą akceptowane – twierdzi Naimski.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

PKN Orlen przejmuje PGNiG. Jest warunkowa zgoda UOKiK