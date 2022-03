Partie będą musiały ujawniać swoje wydatki. Zmiany już niebawem

Większa jawność w wydatkach partyjnych to efekt zmiany kodeksu karnego jesienią ubiegłego roku. Szczegóły znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra finansów, które ma zaopiniować Państwowa Komisja Wyborcza, która czuwa nie tylko nad właściwym przebiegiem wyborów, ale też nad prawidłowością finansowania ugrupowań politycznych.

Planowane zmiany zakładają wprowadzenie jednolitego wzoru rejestru umów zawieranych przez partię polityczną (obecnie każde ugrupowanie posiada własny wzór). Rejestr będzie skonstruowany w formie tabelki, do której trzeba będzie wpisać, kiedy zawarto umowę, z kim, w jakim trybie i na jaki okres. W rubryce „dodatkowe informacje” należało będzie podać kiedy odstąpiono od umowy i czy dokonano zmian.

Najistotniejsza zmiana to – jak podaje gazeta – obowiązek prowadzenia przez partie biuletynu informacji publicznej, w którym na bieżąco będą musiały ujawniać wszystkie umowy. Dziś takiego obowiązku nie ma i choć źródła finansowania partii politycznych są jawne, a partie zobowiązane do udostępniania informacji publicznej, sprawdzenie, komu partia płaci i za co nie jest sprawą prostą.

– Rejestry będą prowadzone w formie elektronicznej i będą niezwłocznie aktualizowane i udostępniane w BIP, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł się z nimi zapoznać – podaje „Rzeczpospolita”.

Partie zasłonią się RODO?

Gazeta zwraca uwagę, że choć partie będą zobowiązane do zamieszczania informacji o wszystkich zawieranych umowach, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej, to ugrupowania mogą zasłaniać się RODO.

Dziennik przypomina o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który zapadł w zeszłym roku na korzyść ugrupowania Wiosna. Przypomnijmy, że Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła do WSA wniosek dotyczący partii Roberta Biedronia w związku z odmową udostępnienia wyciągów z rachunków bankowych i skanów umów zawartych przez Wiosnę.

Ugrupowanie – nie korzystające z subwencji z budżetu państwa – zasłoniło się RODO, ochroną osób wpłacających. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że partie nie muszą ujawniać wszystkich wydatków, zaś wyciągi z rachunków bankowych partii i faktur otrzymanych lub będących w jej dyspozycji nie są informacją publiczną. Watchdog Polska złożył skargę kasacyjną w tej sprawie.

Planowane zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 lipca br.

