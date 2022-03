GUS: Ceny produktów wzrosły w lutym o niemal 16 proc. rdr

– Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2022 r. wzrosły w stosunku do stycznia 2022 r. o 0,9 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 15,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w lutym br. w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak również do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, najbardziej wzrosły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowe. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 9,3 proc. rok do roku, a w porównaniu ze styczniem o 1,2 proc.

Wzrost wynagrodzenia i zatrudnienia

GUS poinformował również, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w lutym br. wzrosło o 11,7 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,2 proc. rok do roku. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,6 proc. i wyniosło 6 220,04 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło jedynie o 0,2 proc. i wyniosło 6474,9 tys. osób.

– W lutym w porównaniu ze styczniem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się tylko minimalnie, o 0,2 proc.. Podobny wzrost był widoczny także w lutym 2021 r. względem stycznia 2021 r. i wyniósł 0,3 proc. Zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w styczniu 2022 r. było wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, w tym także zatrudniania pracowników sezonowych – informuje GUS.

