Minister finansów Ukrainy: Inwazja zablokowała 30 proc. ukraińskiej gospodarki

W sobotnim wywiadzie Serhij Marczenko, szef resortu finansów Ukrainy powiedział, że "rosyjska inwazja zmusiła 30 proc. ukraińskiej gospodarki do zaprzestania pracy". – Nasze dochody z podatków nie pozwalają nam na pokrycie naszych potrzeb, dlatego głównym strumieniem dochodów są pożyczki – przyznał Marczenko.

Ponad połowa firm kontynuuje działalność

Z niedawnych danych opublikowanych przez Ośrodek Studiów Wschodnich wynika, że mimo dramatycznej sytuacji na Ukrainie, nieco ponad połowa przedsiębiorstw kontynuuje działalność. – Mimo skrajnie trudnych warunków prowadzenia biznesu przedsiębiorcy wykazują się solidarnością z pracownikami i walczącymi. Ponad połowa (52 proc.) ukraińskich firm kontynuuje działalność, 63 proc. wypłaca pensje w całości, zaś pozostałe – przynajmniej część środków i zaliczki – podał Ośrodek Studiów Wschodnich.

Tymczasem jak podała w piątek agencja Bloomberg unijni urzędnicy zastanawiają się nad wykorzystaniem aktywów objętych sankcjami rosyjskich oligarchów do pomocy w sfinansowaniu działań na rzecz odbudowy wojennej Ukrainy. Agencja zaznacza, że pomysł jest na bardzo wczesnym etapie i nie zapadły żadne decyzje. Poszczególne kroki dotyczące postępowania z aktywami rosyjskich oligarchów musiałaby zostać podjęte przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Również w piątek doszło do rozmowy szefa Rady Europejskiej Charlesa Michelsa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na temat możliwości utworzenia Funduszu Solidarności na rzecz Ukrainy. Fundusz miałby zapewnić płynność finansową Ukrainie, a także pomóc we wzmocnieniu obrony i zapewnieniu podstawowych usług, jak żywność, mieszkania czy opieka zdrowotna. Długoterminowo fundusz ma sfinansować ogromne inwestycje potrzebne do odbudowy gospodarki kraju. Chodzi o infrastrukturę, sieci energetyczne czy wsparcie biznesu.

