Praca, nauka języka...Znamy najważniejsze potrzeby uchodźców z Ukrainy

WiseRabbit zrealizował badanie dotyczące potrzeb i sytuacji uchodźców przybyłych z Ukrainy do Polski. Na potrzeby badania przeprowadzono rozmowy z 233 uchodźcami – zdecydowana większość respondentów to kobiety (97 proc.) w wieku do 40 lat (67 proc.) z dziećmi w wieku szkolnym lub przedszkolnym (największa grupa to osoby w wieku 10-15 lat – 44 proc.). Przeprowadzono również wywiady z Polakami (próba objęła 576 osób).

Twórcy badania zwracają uwagę, że uchodźcy z Ukrainy w realistyczny sposób mówią o swoich potrzebach. Na pierwszy plan wysuwają się trzy następujące elementy: nauka języka polskiego (76 proc.), znalezienie pracy (73 proc.) oraz wyżywienie (67 proc.). Poproszeni o wskazanie trzech najważniejszych potrzeb uchodźcy niemalże jednogłośnie przyznają, że konieczne jest wsparcie w znalezieniu pracy.

Autorzy badania podkreślają, że przy porównaniu polskiej i ukraińskiej perspektywy zwraca uwagę fakt, iż nie doceniamy chęci uchodźców do uzyskania samodzielności, w jak najkrótszym czasie, do czego niezbędne jest znalezienie pracy i przynajmniej podstawowa znajomość języka polskiego. Polacy pytani o najważniejsze potrzeby uchodźców najczęściej wskazywali miejsce do zamieszkania i wyżywienie. Znalezienie pracy uplasowało się dopiero na trzecim miejscu.

Większość Ukraińców chce wrócić do kraju

Pytani o plany po zakończeniu wojny blisko 60 proc. uchodźców wskazuje powrót do kraju. 13 proc. chce zostać w Polsce, a jedynie 4 proc. wyjechać do innego kraju. Co czwarty badany udzielił odpowiedzi "nie wiem".

Badanie pokazuje, że co trzeci Ukrainiec spodziewa się rychłego zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją. Niewiele mniej, bo 28 proc. twierdzi jednak, że wojna może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Tylko 4 proc. liczy na szybkie porozumienie między Rosją a Ukrainą, a zaledwie 1 proc. sądzi, że dojdzie do trwałej okupacji Ukrainy. Uczestniczący w badaniu Polacy najczęściej prognozują długie miesiące rosyjsko-ukraińskiej wojny (24 proc.). Szybkiego zwycięstwa Ukrainy spodziewa się 14 proc. z nas. Zdecydowanie częściej niż uchodźcy prognozujemy trwałą okupację Ukrainy (18 proc.), ale też porozumienie z Rosją już w najbliższych tygodniach (16 proc.).

Badanie realizowane z wykorzystaniem wywiadów internetowych (CAWI) i wywiadów bezpośrednich (CASI), z osobami, którym udało się już uzyskać pierwsze wsparcie po przekroczeniu granicy Polski.

