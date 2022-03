Rośnie eksport okien i drzwi z Polski. Blisko 3 mld euro

Centrum Analiz Branżowych (CAB) podkreśla, że polska branża stolarki otworowej już od kilku lat jest zdecydowanie największym eksporterem w Europie, a produkty „made in Poland” można kupić już w ponad 100 krajach. – W 2021 roku nasza branża umocniła się na pozycji europejskiego lidera eksportu. Wszystko za sprawą wzrostu eksportu o 24,5 proc. do 2,98 mld euro – informuje organizacja.

Maksymilian Miros, analityk Centrum Analiz Branżowych Maksymilian Miros zwraca uwagę, że istnieją kraje, jak np. Rumunia, Słowenia czy Holandia, w których dynamika wzrostu była jeszcze wyższa, tyle, że są to zdecydowanie mniejsi eksporterzy. Ekspert porównuje wynik polskich firm z niemieckimi, które są drugim co do wielkości eksporterem w Europie. – Ich eksport zwiększył się zaledwie o 0,6 proc. do 1,76 mld euro. To pokazuje jak świetnie poradziliśmy sobie w tym przecież niełatwym sezonie – tłumaczy Miros.

Prawie 20 lat eksportu

Analityk Centrum Analiz Branżowych przypomina, że polscy producenci okien i drzwi już blisko 20 lat temu postawili na eksport i świetnie na tym wyszli. Od 2004 roku eksport polskiej stolarki zwiększył się ponad 9-krotnie. – W 2021 roku aż 29 proc. wartości eksportu wszystkich krajów UE to właśnie sprzedaż polskich firm. Za 17 proc. eksportu odpowiada branża niemiecka, a udział pozostałych krajów nie przekracza kilku proc. – wyjaśnia ekspert.

Organizacja zwraca uwagę, że za 6 proc. europejskiego eksportu odpowiada branża włoska, która w ubiegłym roku odnotowała 1,5-procentowy wzrost do 620 mln euro. Dużo lepsze wyniki uzyskały firmy z Holandii, których sprzedaż zagraniczna wzrosła o 27 proc. do niemal 580 mln euro.

Centrum Analiz Branżowych informuje również, że wśród 30 wiodących rynków zbytu, jedynie w Danii i Rosji sprzedaliśmy mniej okien i drzwi niż w 2020 roku.

