Lada dzień ruszy nabór wniosków na dopłaty do żłobków i klubów dziecięcych

1 stycznia zaczął obowiązywać nowy program wsparcia rodzin – rodzinny kapitał opiekuńczy. Przewiduje12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Pieniądze wypłacane są w ratach po 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata.Rodzic sam decyduje, która opcja jest dla niego najlepsza. Rodziny, które nie spełniają warunków otrzymania pieniędzy – bo nie mają dzieci w wieku przewidzianym w RKO albo mają tylko jedno dziecko – mogą ubiegać się odofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

„Przykładowo, jeżeli miesięczna opłata za żłobek to 350 zł, to dofinansowanie również wyniesie 350 zł. Jeżeli rodzic płaci 700 zł, to dofinansowanie wyniesie 400 zł. Chodzi o to, by rodzice finalnie płacili mniej. Pieniądze będą przekazywane bezpośrednio instytucji opieki, nie rodzicom” – wyjaśniała na antenie RMF FM.

Wniosek o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Aby otrzymać dofinansowanie, rodzic lub opiekun będzie musiał złożyć wniosekprzez Internet za pośrednictwem portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub bankowości elektronicznej – dokładnie tak samo, jak w przypadku świadczenia Rodzina 500+. Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków będzie zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

