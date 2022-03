Przez wojnę nie chcemy zmieniać pracy [BADANIE]

Badanie pokazuje, że zdecydowana większość, bo aż 84 proc. Polaków uważa, że wojna na Ukrainie wpłynie na zatrudnienie na naszym rynku pracy, z czego ponad połowa respondentów twierdzi, że będzie to wpływ znaczący, zaś według blisko jednej trzeciej badanych zmiany będą niewielkie. Tylko co dziesiąty uczestnik sondażu uważa, że obecne okoliczności nie będą miały w ogóle przełożenia na zatrudnienie na krajowym rynku pracy.

Z badania wynika, że aż 71 proc. Polaków przyznaje, że ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy. Na zmianę zajęcia w obecnej sytuacji odważyłaby się nieco ponad jedna czwarta badanych.

Obawy o bezpieczeństwo

– Tocząca się za wschodnią granicą wojna to sytuacja, która również wśród Polaków budzi obawy o bezpieczeństwo – nie tylko osobiste, ale także to finansowe. Wielu z nas zaczęło zastanawiać się, jak może zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Utrzymanie miejsca pracy, a co za tym idzie stałego źródła dochodu, wydaje się więc pierwszym działaniem w tym zakresie – komentuje Anna Kwiatkowska z Nationale-Nederlanden.

Zdaniem Kwiatkowskiej zrozumiałe jest, że w obecnej sytuacji aż tak wysoki odsetek respondentów deklaruje, że nie szukałoby dziś zatrudnienia w innej firmie. Przedstawicielka Nationale-Nederlanden zwraca jednak uwagę, że powyższe wyniki nie oznaczają otwartości Polaków w kwestii nowych wyzwań zawodowych. Kwiatkowska przywołuje wyniki niedawnej ankiety z której wynika, że chętniej niż jeszcze 5 lat temu zmieniamy pracę. Głównym motywatorem jest ciągła potrzeba zwiększania zarobków, ale też chęć rozwoju.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 11-12 marca 2022 r. W ramach badania ilościowego zrealizowano wywiady przy użyciu techniki CATI, na reprezentatywnej grupie 1100 dorosłych Polaków.

