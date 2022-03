2 lata home office. Tylko co czwarty pracownik mógł liczyć na laptopa

Gdy dwa lata temu pandemia dotarła do Polski, miliony polskich pracowników praktycznie z dnia na dzień przeszło na tryb pracy zdalnej. Dziś – gdy pandemia de facto została odwołana (choć zachorowań na koronawirusa nie brakuje) – wiele osób wróciło do biur, ale nie brakuje takich, którzy wciąż korzystają z możliwości wykonywania swoich obowiązków w domu. Zgoda pracodawcy to jedno, a jak jest ze wsparciem dotyczącym tak podstawowych kwestii jak chociażby zapewnienie sprzętu? Okazuje się, że nie najlepiej.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone na potrzeby raportu CBRE „Praca z domu czy z biura?”, co piąty polski pracownik nie otrzymał żadnego wsparcia od pracodawcy przechodząc na home office. Jedynie 27 proc. osób przyznało, że otrzymało służbowego laptopa, zaś narzędzia online do współpracy i komunikacji otrzymało tylko 19 proc. respondentów. Na drukarkę od pracodawcy mogło liczyć zaledwie 7 proc. badanych. Również 7 proc. pracowników otrzymało od pracodawcy ekwiwalent finansowy na pokrycie kosztów prądu czy internetu.

Wady home office

Badanie CBRE pokazuje, że praca w domu to nie tylko – jak pozornie mogłoby się wydawać – plusy. Czterech na dziesięciu pracowników twierdzi, że wykonywania swoich obowiązków zdalnie męczy ich dużo bardziej niż w biurze. 37 proc. narzeka na zachwianą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, zaś 15 proc. na słabe połączenie internetowe. Z kolei 12 proc. pracowników skarży się, iż podczas home office nie ma prywatności lub cichej przestrzeni.

– Praca zdalna wciąż stanowi wyzwanie. Zwłaszcza jeśli chodzi o gotowość środowiska domowego do realizacji aktywności zawodowych. Trudności dotyczą m.in. problemów z infrastrukturą i technologią, przestrzenią do pracy czy komunikacją. Jednocześnie respondenci zgłaszają ograniczone wsparcie otrzymywane od firm w kwestiach infrastrukturalnych – komentuje cytowana przez „Rzeczpospolitą” Małgorzata Niewińska, szefowa działu środowiska pracy i zarządzania zmianą w CBRE.

