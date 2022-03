Niemcy planują kupić tarczą antyrakietową. Polska może skorzystać

Jak informuje „Bild” niemiecki rząd rozważa budowę systemu Żelazna Kopuła, który posiada już Izrael. Uchroniłby on Niemcy przed potencjalnym atakiem rosyjskich rakiet dalekiego zasięgu. Ponadto może on zwalczać pociski artyleryjskie i moździerzowe, a po modyfikacjach także samoloty, śmigłowce, pociski manewrujące, precyzyjną amunicję lotniczą oraz bezzałogowe statki powietrzne.

System został opracowany przez firmę Rafael Advanced Defense Systems. Składa się z trzech części: radaru, centrum dowodzenia uzbrojeniem oraz baterii pocisków przechwytujących Tamir. W skład systemu wchodzą też dwa oddzielne systemy — David's Sling i Arrow, które mają wykrywać i likwidować zagrożenie średniego i dalekiego zasięgu.

O sposobach wykorzystania specjalnego funduszu w wysokości 100 mld euro przeznaczonego na wzmocnienie obronności dyskutowali w ubiegłym tygodniu kanclerz Niemiec Olaf Scholz i inspektor generalny Bundeswehry Eberhard Zorn. Omawiano także zakup izraelskiego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow 3.

Polska skorzysta?

Koszt systemu z Izraela, to – jak podaje „Bild am Sonnntag” – blisko 2 mld euro. Ponieważ jest dostępny na rynku, mógłby zacząć działać już w 2025 roku. Według gazety, byłoby możliwe włączenie do tego systemu obronnego także Polski, Rumunii czy krajów bałtyckich.

– Musimy lepiej bronić się przed zagrożeniem ze strony Rosji. Potrzebujemy do tego tarczy antyrakietowej obejmującej cały kraj. Izraelski system Arrow 3, to optymalne rozwiązanie – podkreśla cytowany przez gazetę Andreas Schwarz z komisji budżetowej ds. budżetu obronnego.

Ministerstwo obrony Niemiec na razie nie potwierdza tych informacji.

