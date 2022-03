Zainteresowanie wymianą hrywien na złote mniejsze, niż zakładano. PKO BP podał dane

Są pierwsze informacje dotyczące zainteresowania akcją wymiany ukraińskich hrywien na polskie złote. Taką możliwość zapewniła umowa Narodowego Banku Polskiego z jego ukraińskim odpowiednikiem.

„Narodowy Bank Polski podpisał umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy, dzięki której każdy dorosły uchodźca z Ukrainy będzie mógł wymienić ukraińskie hrywny (do 10 tys. UAH) na polskiego złotego. Wymiana będzie możliwa po zaokrąglonym, oficjalnym, a nie kantorowym kursie, od 25 marca 2022 roku” — poinformował NBP w komunikacie opublikowanym 21 marca. Banki centralne przyjęły limit, gdyż spodziewały się dużego zainteresowania. W rzeczywistości jest ono niewielkie.

Wymiana hrywien na złote. Zainteresowanie jest niewielkie

Jak poinformował PKO Bank Polski, czyli jedyny bank, w którym wymiana ukraińskiej waluty jest możliwa, do końca poniedziałku skupiono 72 miliony hrywien. Banki centralne ustaliły limit na poziomie 10 miliardów hrywien. Widać więc, że na razie zainteresowanie obywateli Ukrainy jest niewielkie. Wymiana walut jest obecnie możliwa w 52 oddziałach PKO BP w całym kraju, ale w najbliższych dniach ma ona zostać rozszerzona do 100 punktów.

– Są dwie drogi: albo zaangażuje się bank centralny, albo zrobią to określone banki komercyjne. Wiele wskazuje na to, że będzie to ta druga droga, gdzie PKO BP i być może kilka innych polskich banków będą wymieniały hrywny w komercyjnych bankach ukraińskich na inne waluty – mówił po marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński.

